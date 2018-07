Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: la pattuglia tedesca punta a dominare a Berlino. L’Italia schiera Zorzi, De Luca e Gaudiano

Tappa tedesca per il Longines Global Champions Tour 2018, che ha ormai superato il giro di boa e si avvia verso il rush finale. I migliori interpreti mondiali del salto ostacoli sono pronti a darsi battaglia a Berlino, nel dodicesimo appuntamento di una competizione che finora ha messo in evidenza il talento del britannico Ben Maher, in testa alla classifica generale davanti all’australiana Edwina Tops-Alexander e all’olandese Harrie Smolders, quest’ultimo, tra l’altro, detentore del LGCT e attuale numero 1 del FEI ranking.

Il trio di testa rientra oggettivamente nel gruppo dei favoriti per la vittoria anche a Berlino, ma sarà la pattuglia teutonica, composta da ben 12 binomi, a recitare il ruolo di principale candidata al successo di tappa. Marcus Ehning, in particolare, sogna il bis dopo la fantastica vittoria nel prestigioso Cinque Stelle di Aachen, ma anche Christian Ahlmann dispone di tutte le carte in regola per ben figurare e venderà cara la pelle. Potrebbe assumere un ruolo da protagonista anche Laura Klaphake, autrice di due straordinari percorsi netti in Coppa delle Nazioni ad Aachen, ma il plotone dei favoriti include anche i francesi Kevin Staut e Simon Delestre, il belga Niels Bruynseels, l’irlandese Bertram Allen e lo svedese Peder Fredricson, campione d’Europa in carica.

Anche l’Italia, però, ha una carta importante da giocare. Si tratta di Alberto Zorzi, che ha conquistato ben tre podi nel LGCT 2018 tra Mexico City, Montecarlo e Chantilly e che ora occupa la quarta posizione in classifica generale con l’obiettivo di migliorarsi ancora. A Zorzi in questa stagione è mancato finora il guizzo per ergersi sul gradino più alto del podio, ma il talento del fuoriclasse azzurro potrebbe proiettarlo ai vertici proprio a Berlino su un circuito che sembra affine alle sue caratteristiche. Ci sarà anche Lorenzo De Luca, vincitore del Grand Prix del Piazza di Siena 2018, unico vero momento di gloria, per giunta storico, di un’annata che non gli ha riservato molte altre soddisfazioni dopo un 2017 da incorniciare. De Luca punta al podio al pari di Emanuele Gaudiano, che sembra tornato ai fasti del passato e confida di essere protagonista a Berlino per ritagliarsi uno spazio tra i big e dare ulteriore linfa al suo progressivo ritorno ai vertici mondiali della specialità.













