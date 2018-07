Domenica 15 luglio, una domenica di sport totale! Orari e programma: Tour de France, Finale Wimbledon, MotoGP, Finale Mondiali 2018…

Domenica 15 luglio sarà una giornata indimenticabile per tutti gli appassionati di sport che potranno gustarsi una giornata ricchissima di eventi: il meglio sembra essersi concentrato in questo pomeriggio d’estate in cui non ci sarà davvero un attimo di respiro e in cui ci sarà l’imbarazzo della scelta. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti con anche il rischio della contemporaneità e della sovrapposizione, bisognerà districarsi tra i vari canali e procurarsi anche più schermi per non perdere nemmeno un minuto di una giornata epocale. Finale dei Mondiali di calcio, Finale maschile di Wimbledon, tappone sul pavé al Tour de France, GP di Germania per la MotoGP: non potrete perdervi davvero nulla.

Si incomincerà alle ore 12.35 (a meno che non vogliate seguire anche Moto3 e Moto2, allora in quel caso appuntamenti alle ore 11.15 e 12.20) quando scatterà la Arras-Roubaix, nona tappa della Grande Boucle: gli appassionati attendono questa frazione perché si districherà sulle pietre dell’Inferno del Nord e potrebbe rivoluzionare la classifica generale, Vincenzo Nibali è chiamato a una prestazione di lusso per provare a mettere in difficoltà gli altri big tra cui Chris Froome.

L’arrivo a Roubaix è previsto tra le ore 16.00 e le ore 16.30 in modo che poi il grande pubblico si possa dirottare verso la Finale dei Mondiali di calcio il cui fischio d’inizio sarà alle ore 17.00: Francia e Croazia sono pronte per una battaglia campale allo Stadio Luzhniki di Mosca. Alle ore 15.00, e quindi poi successivamente in contemporanea con la partita, inizierà la Finale di Wimbledon: chi sarà il nuovo Re sull’erba londinese? Alle ore 14.00, invece, l’appuntamento è con la MotoGP: Marc Marquez è il grande favorito per la vittoria al Sachsenring ma come sempre attenzione a Valentino Rossi e Andrea Dovizioso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di una domenica 15 lugliodavvero stellare con Finale dei Mondiali, Finale di Wimbledon, MotoGP Tour de France in contemporanea. Abbiamo riportato anche come seguire gli eventi in diretta tv e streaming, tutto sarà in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

12.35 Arras-Roubaix (nona tappa Tour de France), partenza

11.15 GP Germania, Moto3

12.20 GP Germania, Moto2

14.00 GP Germania, MotoGP

15.00 Finale Wimbledon 2018

16.30 Arras-Roubaix, arrivo

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio

FINALE MONDIALI CALCIO, FINALE WIMBLEDON, MOTOGP E TOUR DE FRANCE: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio sarà visibile in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5 e in diretta streaming sul sito di Mediaset.

La Finale di Wimbledon 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.

Il Tour de France 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Rai Tre e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player.

Il GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go.

Potrete seguire tutti gli eventi in DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Vlad1988 Shutterstock.com