Diritti tv Serie A 2018-2019, accordo Sky-Dazn, come vedere tutte le partite sul satellite?

Sky e Perform hanno raggiunto un accordo per i diritti tv della Serie A 2018-2019 di calcio. In questo modo l’offerta satellitare per gli abbonati a Sky, che include sette partite per ogni giornata, sarà completata anche dai tre match trasmessi in streaming da DAZN.

Come vedere tutte le partite della Serie A su Sky?

Per poter vedere tutte le partite della prossima stagione di Serie A sarà necessario avere un decoder di ultima generazione Sky Q. Su questa piattaforma verrà integrata l’app di DAZN, che sarà facilmente consultabile dalla home. Si tratta però di un servizio aggiuntivo a pagamento e per accedere a questi contenuti bisognerà quindi acquistare un apposito ticket, che come dichiarato da Sky verrà offerto a “condizioni dedicate ai propri abbonati”.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com