Pallanuoto femminile, Europei 2018: il tabellone delle semifinali. Date, programma, orari e tv

Grecia, Ungheria, Olanda e Spagna si giocheranno le medaglie agli Europei di pallanuoto femminile a Barcellona. Con i quarti di finale odierni, si è definito il tabellone delle semifinali: Olanda-Ungheria e Grecia- Spagna. In lotta per il podio non c’è purtroppo il Setterosa, che è stato eliminato 10-9 dall’Ungheria. Vittoria di misura anche per la Grecia con la Russia, mentre tutto facile per Olanda e Spagna che hanno travolto Germania e Francia.

Le semifinali si disputeranno mercoledì 25 luglio, con la sfida tra Olanda e Ungheria che aprirà il programma alle 17.00, mentre quella tra Grecia e Spagna si giocherà alle 18.30. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su LEN TV. Di seguito il programma completo.

Tabellone semifinali Europei 2018 pallanuoto femminile

Mercoledì 25 luglio

17:00 Olanda-Ungheria

18:30 Grecia-Spagna