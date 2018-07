Croazia-Inghilterra, semifinali Mondiali 2018: programma, orari e tv e come seguire la partita

Mercoledì 11 luglio alle ore 20.00, al Luzhniki Stadium di Mosca, Croazia e Inghilterra scenderanno in campo per la seconda semifinale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia.

Gli Inglesi arrivano all’appuntamento con grande fiducia, dopo aver ben impressionato sul piano del gioco nel successo (2-0) contro la solida Svezia. Un roster molto ben organizzato quello di Southgate che punta a riportare i britannici in una finale a distanza di tantissimo tempo.

Da par loro i croati, arrivati a questo punto del torneo iridato dopo essersi imposti per ben due volte ai calci di rigore contro la Danimarca e la Russia padrona di casa, non vogliono fermarsi sul più bello andando a caccia di un atto conclusivo significativo per la storia della Nazionale dei Balcani.

Di seguito la programmazione di Croazia-Inghilterra che godrà della copertura mediatica di Canale 5 e del servizio streaming offerto da sportmediaset. Nonché, a vostra disposizione, la DIRETTA LIVE testuale di OASport.

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO:

20.00 Croazia vs Inghilterra

CROAZIA-INGHILTERRA: DOVE VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Croazia-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista anche la diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Garantita la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com