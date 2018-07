Amichevoli estive Serie A 2018: calendario, date e risultati

La Serie A 2018/19 è pronta per ricominciare e gli affari del calciomercato stanno creando tante interesse attorno alle grandi e piccole squadre. La Juventus, campione d’Italia, sarà sempre la squadra da battere, a maggior ragione se dovesse arrivare a Torino una stella del firmamento mondiale come Cristiano Ronaldo. Roma, Napoli e Inter, sulla carta, le principali avversarie. Le neo promosse Empoli, Parma e Frosinone si rafforzeranno per cercare di confermarsi nella categoria. Di seguito il calendario delle amichevoli per ciascun club di Serie A:

ATALANTA

Ritiro dal 1° luglio a Rovetta (BG).

Calendario amichevoli:

domenica 8 luglio (ore 17.00, Rovetta) – Valseriana-ATALANTA

sabato 14 luglio (ore 17.00, Rovetta) – Brusaporto-ATALANTA

domenica 15 luglio (ore 17.00, Clusone) – Chiasso-ATALANTA

sabato 21 luglio (ore 20.30, Bergamo) – ATALANTA-Hertha Berlino

BOLOGNA

Ritiro dal 6 al 23 luglio a Pinzolo (TN) e dal 30 luglio al 4 agosto a Kitzbühel (Austria).

Calendario amichevoli:

giovedì 12 luglio (ore 17.30, Pinzolo) – BOLOGNA-Pinzolo

domenica 15 luglio (ore 16.00, Pinzolo) – BOLOGNA-La Fiorita

sabato 21 luglio (ore 17.00, Pinzolo) – BOLOGNA-Comano Terme Fiavè

domenica 22 luglio (ore 17.00, Pinzolo) – BOLOGNA-Southampton U23

martedì 31 luglio (ore 18.00, Brixen-im-Thale, Austria) – BOLOGNA-Huddersfield Town

sabato 4 agosto (ore 17.00, Bressanone) – BOLOGNA-Norimberga

CAGLIARI

Pre-ritiro ad Aritzo (CA) dal 5 al 9 luglio, ritiro dal 14 al 28 luglio a Pejo (TN).

Calendario amichevoli:

domenica 8 luglio (ore 17.30, Aritzo) – CAGLIARI-Rappresentativa Locale

martedì 17 luglio (ore 17.30, Pejo) – CAGLIARI-Rotaliana

mercoledì 18 luglio (ore 17.30, Pejo) – CAGLIARI-Real Vicenza

giovedì 26 luglio (ore 17.30, Pejo) – CAGLIARI-Cremonese

mercoledì 1 agosto (ore 22.00, Istanbul, Turchia) – Fenerbahçe-CAGLIARI

CHIEVO

Ritiro dal 7 al 14 luglio a Pejo (TN), poi dal 15 luglio a Brentonico (TN).

Calendario amichevoli:

mercoledì 11 luglio (ore 17.30, Pejo) – Val di Pejo-CHIEVO

sabato 14 luglio (ore 16.30, Pejo) – Top22-CHIEVO

domenica 22 luglio (ore 17.30, San Zeno di Montagna) – CHIEVO-Virtus Verona

domenica 29 luglio (ore 21.00, Trento) – Napoli-CHIEVO

sabato 4 agosto (ore 17.00, Welz, Austria) – Hoffenheim-CHIEVO

EMPOLI

Ritiro dal 4 luglio a Monteboro (FI).

Calendario amichevoli:

sabato 14 luglio (orario da definire, Lamporecchio) – Lampo-EMPOLI

mercoledì 18 luglio (orario da definire, Cerreto) – Real Cerretese-EMPOLI

sabato 21 luglio (orario da definire, Coverciano) – EMPOLI-Pro Vercelli

sabato 28 luglio (orario da definire, Sarzana) – EMPOLI-Spezia

FIORENTINA

Ritiro dall’8 al 22 luglio a Moena (TN).

Calendario amichevoli:

mercoledì 11 luglio (ore 17.30, Moena) – Team Val di Fassa-FIORENTINA

sabato 14 luglio (ore 17.30, Moena) – US Borgo-FIORENTINA

mercoledì 18 luglio (ore 17.30, Moena) – FIORENTINA-Hellas Verona

sabato 21 luglio (ore 17.30, Moena) – FIORENTINA-Venezia

sabato 28 luglio (orario da definire, Duisburg, Germania) – Quadrangolare FIORENTINA, Duisburg, Fulham e Athletic Bilbao (Cup der Traditionen)

FROSINONE

Ritiro dall’8 luglio a Frosinone e dal 17 luglio all’1 agosto in Canada.

Calendario amichevoli:

venerdì 20 luglio (orario da definire, Vaughan, Canada) – Vaughan-FROSINONE

lunedì 23 luglio (orario da definire, Toronto, Canada) – Canadians Superstars-FROSINONE

mercoledì 25 luglio (orario da definire, Toronto, Canada) – All Stars Canada-FROSINONE

GENOA

Ritiro dal 9 al 21 luglio a Neustift (Austria), poi dal 24 al 29 luglio a Brunico (BZ).

Calendario amichevoli:

sabato 14 luglio (orario da definire, Neustfit, Austria) – GENOA-Val Stubai

sabato 21 luglio (ore 14.00, Magdeburg, Germania) – Triangolare GENOA, Magdeburg e Swansea

sabato 4 agosto (orario da definire, Bardonecchia) – GENOA-Albissola

INTER

Ritiro dal 9 o 10 luglio (data da ufficializzare) ad Appiano Gentile (VA).

Calendario amichevoli:

sabato 14 luglio (ore 20.00, Lugano, Svizzera) – Lugano-INTER (110 Summer Cup)

mercoledì 18 luglio (ore 18.30, Sion, Svizzera) – Sion-INTER (Trophée de Tourbillon)

martedì 24 luglio (ore 20.45, Sheffield, Inghilterra) – Sheffield United-INTER

sabato 28 luglio (ore 20.00, Nizza, Francia) – INTER-Chelsea (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

sabato 4 agosto (ore 20.00, Lecce) – INTER-Lione (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

sabato 11 agosto (ore 21.00, Madrid, Spagna) – Atletico-INTER (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

JUVENTUS

Ritiro dal 7 o 9 luglio (data da ufficializzare) a Torino (Continassa).

Calendario amichevoli:

giovedì 26 luglio (ore 01.00, Philadelphia, USA) – JUVENTUS-Bayern Monaco (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

sabato 28 luglio (ore 19.00, Harrison, USA) – JUVENTUS-Benfica (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

giovedì 2 agosto (ore 01.30, Atlanta, USA) – MLS All Star-JUVENTUS

domenica 5 agosto (ore 00.00, Washington D.C., USA) – Real Madrid-JUVENTUS (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

LAZIO

Ritiro dal 15 al 28 luglio ad Auronzo (BL).

Calendario amichevoli:

mercoledì 25 luglio (orario da definire, Auronzo) – LAZIO-Triestina

sabato 28 luglio (ore 17.00, Auronzo) – LAZIO-SPAL

sabato 11 agosto (orario da definire, Marienfeld, Germania) – LAZIO-Hannover

MILAN

Ritiro dal 9 luglio a Milanello (VA).

Calendario amichevoli:

giovedì 26 luglio (ore 5.00, Carson, USA) – MILAN-Manchester United (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

mercoledì 1 agosto (ore 2.00, Minneapolis, USA) – MILAN-Tottenham (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

domenica 5 agosto (ore 2.00, Santa Clara, USA) – MILAN-Barcellona (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

NAPOLI

Ritiro dal 10 al 30 luglio a Dimaro (TN).

Calendario amichevoli:

sabato 14 luglio (ore 16.30, Dimaro) – Triangolare NAPOLI, Pisa e Gozzano

domenica 22 luglio (ore 21.00, Trento) – NAPOLI-Carpi

domenica 29 luglio (ore 21.00, Trento) – NAPOLI-Chievo

sabato 4 agosto (ore 19.00, Dublino, Irlanda) – NAPOLI-Liverpool

martedì 7 agosto (ore 19.30, San Gallo, Svizzera) – NAPOLI-Borussia Dortmund

sabato 11 agosto (ore 19.30, Wolfsburg, Germania) – Wolfsburg-NAPOLI

PARMA

Dal 6 o 7 luglio a Prato dello Stelvio (BZ).

Calendario amichevoli:

sabato 14 luglio (ore 17.00, Prato allo Stelvio, BZ) – PARMA-Rappresentativa Val Venosta

martedì 17 luglio (ore 17.30, Prato allo Stelvio, BZ) – PARMA-Naturno

sabato 28 luglio (ore 18.00, Trento) – PARMA-Sampdoria

sabato 4 agosto (ore 20.00, Carate Brianza) – Triangolare PARMA, Sassuolo e Folgore Caratese (Sportitalia Cup)

ROMA

Ritiro in data da ufficializzare a Trigoria (Roma).

Calendario amichevoli:

sabato 14 luglio (ore 18.30, Latina) – ROMA-Latina

venerdì 20 luglio (ore 18.30, Frosinone) – ROMA-Avellino

giovedì 26 luglio (ore 4.00, San Diego, USA) – ROMA-Tottenham (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

mercoledì 1 agosto (ore 4.00, Dallas, USA) – ROMA-Barcellona (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

mercoledì 8 agosto (ore 2.00, East Rutherford, USA) – Real Madrid-ROMA (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

SAMPDORIA

Ritiro dal 9 al 28 luglio a Ponte di Legno (BS).

Calendario amichevoli:

sabato 14 luglio (ore 17.30, Ponte di Legno) – SAMPDORIA-Sellero Novelle

sabato 21 luglio (ore 17.30, Ponte di Legno) – SAMPDORIA-Feralpisalò

mercoledì 25 luglio (ore 17.30, Ponte di Legno) – SAMPDORIA-Foggia

sabato 28 luglio (ore 18.00, Trento) – Parma-SAMPDORIA

SASSUOLO

Ritiro dall’8 al 26 luglio a Vipiteno-Racines (BZ).

Calendario amichevoli:

martedì 17 luglio (ore 18, Vipiteno) – SASSUOLO-Selezione Wipptal

sabato 21 luglio (ore 18, Vipiteno) – SASSUOLO-Real Vicenza

mercoledì 25 luglio (ore 18, Vipiteno) SASSUOLO-Südtirol

sabato 4 agosto (ore 20.00, Carate Brianza) – Triangolare SASSUOLO, Parma e Folgore Caratese (Sportitalia Cup)

SPAL

Ritiro dal 7 luglio a Tarvisio (UD) e dal 22 luglio ad Auronzo (BL).

Calendario amichevoli:

sabato 14 luglio (ore 17.00, Tarvisio) – SPAL-Tamai

mercoledì 18 luglio (ore 17.00, Tarvisio) – SPAL-NK Ankaran

sabato 21 luglio (ore 17.00, Tarvisio) – SPAL-Campodarsego

sabato 28 luglio (ore 17.00, Auronzo) – Lazio-SPAL

mercoledì 1 agosto (ore 16.00, Auronzo) – Triangolare SPAL, ND Gorica e Koper

sabato 4 agosto (ore 17.00, Auronzo) – SPAL-Belluno

TORINO

Ritiro dall’8 al 22 luglio a Bormio (SO).

Calendario amichevoli:

domenica 15 luglio (ore 17.00, Bormio) – Torino-Bormiese

sabato 21 luglio (ore 17.00, Bormio) – Torino-Pro Patria

domenica 22 luglio (ore 16.00, Bormio) – Torino-Renate

mercoledì 1 agosto (ore 21.30, Torino) – Torino-Chapecoense – diretta su La 7 e Torino Channel

martedì 7 agosto (ore 20.30, Liverpool, Inghilterra) – Liverpool-Torino – diretta su La 7 e Torino Channel

UDINESE

Ritiro dal 4 al 17 luglio a Udine, poi dal 18 luglio al 4 agosto a Sankt Veit (Austria).













