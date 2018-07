Beach volley, World Tour 2018 Porec. Barboni/Costantini none sulla sabbia croata

Nono posto con un pizzico di rammarico per Arianna Barboni e Silvia Costantini nel torneo 1 Stella di Porec. Una sola vittoria al debutto per le azzurre contro le padrone di casa Cosic/Coric e poi due sconfitte “letali”, la prima delle quali lascia un po’ di amaro in bocca perchè arrivata al termine di una gara giocata non bene dalle azzurre contro una coppia, le greche Tsopoulou/Movavi, sulla carta alla portata del binomio italiano.

Costantini/Barboni hanno perso 2-0 (21-18, 25-23) la sfida che valeva l’ingresso diretto nei quarti di finale con una coppia, quella ellenica, sicuramente più alla portata rispetto alle sorelle ucraine Makhno che hanno affrontato e battuto le italiane 2-1 in rimonta negli ottavi di finale. Nel primo set si è vista la miglior versione di Costantini e Barboni con la vittoria per 25-23. Anche nel secondo set le azzurre hanno tenuto il ritmo di Makhno/Makho, coppia con maggiore esperienza a questi livelli e capace nel finale di piazzare il break vincente (21-19), mentre nel tie break netto è stato il predominio delle ucraine che si sono imposte 15-9. Sia Makhno/Makhno che Tsopoulou/Movavi hanno centrato l’ingresso in semifinale. Curiosità: il primo set della sfida degli ottavi di finale tra le austriache Dörfler/Wiesmeyr e le padrone di casa Rosko/Ovcina si è chiuso con il punteggio di 21-1 e non c’è stato ritiro della squadra croata che poi ha raggiunto quota 14 nel secondo set.

In campo maschile doppia coppia lettone e doppio “fratello d’arte” in semifinale. Smedins/Regza affronteranno gli austriaci Wutzl/Fruhbauer, mentre Smits/Samoilovs incontreranno gli ucraini Popov/Iemelyanchik. Toms Smedins è il fratello, quasi coetaneo, di Janis (che oggi gioca la semifinale di Espinho) in coppia con Alexander Samoilovs, fratello maggiore (13 anni in più) di Mihails che va oggi a caccia del suo primo podio in carriera nel World Tour (due ne aveva conquistati negli Europei giovanili).

Semifinali gironi maschili: Pool A: Wutzl/Frühbauer (Aut)-Hanzic/Igor (Cro) 2-0 (21-9, 21-15), Pokeršnik/Bozenk (Slo)-Popov/Iemelianchyk (Ukr) 2-1 (14-21, 21-19, 15-13). Pool B: Appelgren/Boman (Swe)-Karaula/Simac (Cro) 2-0 (21-14, 21-15), Friedl/Trummer (Aut)-Baldauf/Huber (Aut) 0-2 (16-21, 18-21). Pool C: Denin/Denysenko (Ukr)-Ivan/Jercic (Cro) 2-0 (21-10, 21-13), Smedins/Regza (Lat)-Lenc/Manas (Cze) 2-1 (21-19, 15-21, 15-6). Pool D: Pribanic/Silic (Cro)-Plahutnik/Drobnic (Slo) 2-0 (21-9, 21-12), Smits/Samoilovs (Lat)-Mohajer/Tellnes (Nor) 2-1 (21-18, 17-21, 15-8).

Finali primo posto gironi maschili: Wutzl/Frühbauer (Aut)-Pokeršnik/Bozenk (Slo) 2-0 (21-18, 25-23), Appelgren/Boman (Swe)-Baldauf/Huber (Aut) 1-2 (17-21, 23-21, 10-15), Denin/Denysenko (Ukr)-Smedins/Regza (Lat) 1.-2 (21-13, 23-25, 8-15), Pribanic/Silic (Cro)-Smits/Samoilovs (Lat) 2-1 (17-21, 21-13, 15-10)

Finali terzo posto gironi maschili: Hanzic/Igor (Cro)-Popov/Iemelianchyk (Ukr) 0-2 (9-21, 11-21), Karaula/Simac (Cro)-Friedl/Trummer (Aut) 0-2 (14-21, 8-21), Ivan/Jercic (Cro)-Lenc/Manas (Cze) 0-2 (14-21, 18-21), Plahutnik/Drobnic (Slo)-Mohajer/Tellnes (Nor) 1-2 (21-15, 26-28, 10-15)

Ottavi di finale maschili: Mohajer/Tellnes (Nor)-Appelgren/Boman (Swe) 0-2 (13-21, 12-21), Friedl/Trummer (Aut)-Pokeršnik/Bozenk (Slo) 2-0 (21-15, 21-14), Denin/Denysenko (Ukr)-Popov/Iemelianchyk (Ukr) 0-2 (17-21, 15-21), Smits/Samoilovs (Lat)-Lenc/Manas (Cze) 2-1 (16-21, 21-14, 15-13)

Quarti di finale maschili: Wutzl/Frühbauer (Aut)-Appelgren/Boman (Swe) 2-0 (21-19, 21-16), Friedl/Trummer (Aut)-Smedins/Regza (Lat) 0-2 (16-21, 14-21), Pribanic/Silic (Cro)-Popov/Iemelianchyk (Ukr) 0-2 (15-21, 15-21), Smits/Samoilovs (Lat)-Baldauf/Huber (Aut) 2-1 (21-18, 19-21, 15-10)

Semifinali maschili: Wutzl/Frühbauer (Aut)-Smedins/Regza (Lat), Popov/Iemelianchyk (Ukr)-Smits/Samoilovs (Lat)

Semifinali gironi femminili: Pool A: Driessen/Meertens (Ned)-Rosko/Ovcina (Cro) 1-2 (19-21, 21-13, 11-15), Malmström/Lindström (Swe)-Freiberger/Teufl (Aut) 0-2 (10-21, 15-21). Pool B: Barboni/Costantini (Ita)-Coric/Cosic (Cro) 2-0 (21-15, 21-12), Tsopoulou/Manavi (Gre)-Klinger/Klinger (Aut) 2-0 (22-20, 21-16). Pool C: Makhno/Makhno (Ukr)-Sonny/Van Winden (Usa) 0-2 (18-21, 13-21), Kloda/Ceynowa (Pol)-Gabriela/Ana (Cro) 2-0 (21-13, 21-12). Pool D: Becic/Becic (Cro)-Dostalova/Komarkova (Cze) 0-2 (11-21, 13-21), Nezir/Vence (Tur)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut) 2-1 (21-11, 18-21, 15-10).

Finali primo posto gironi maschili: Rosko/Ovcina (Cro)-Freiberger/Teufl (Aut) 0-2 (13-21, 17-21), Barboni/Costantini (Ita)-Tsopoulou/Manavi (Gre) 0-2 (18-21, 23-25), Sonny/Van Winden (Usa)-Kloda/Ceynowa (Pol) 2-0 (22-20, 21-11), Dostalova/Komarkova (Cze)-Nezir/Vence (Tur) 0-2 (22-24, 19-21)

Finali terzo posto gironi femminili: Driessen/Meertens (Ned)-Malmström/Lindström (Swe) 0-2 (0-21, 0-21), Coric/Cosic (Cro)-Klinger/Klinger (Aut) 0-2 (12-21, 16-21), Makhno/Makhno (Ukr)-Gabriela/Ana (Cro) 2-0 (21-8, 21-3), Becic/Becic (Cro)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut) 0-2 (8-21, 5-21)

Ottavi di finale femminili: Makhno/Makhno (Ukr)-Barboni/Costantini (Ita) 2-1 (23-25, 21-19, 15-9), Klinger/Klinger (Aut)-Kloda/Ceynowa (Pol) 1-2 (17-21, 21-12, 9-15), Rosko/Ovcina (Cro)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut) 0-2 (1-21, 14-21), Dostalova/Komarkova (Cze)-Malmström/Lindström (Swe) 2-1 (17-21, 21-8, 16-14)

Quarti di finale femminili: Freiberger/Teufl (Aut)-Makhno/Makhno (Ukr) 0-2 (19-21, 14-21), Kloda/Ceynowa (Pol)-Nezir/Vence (Tur) 0-2 (15-21, 15-21), Sonny/Van Winden (Usa)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut) 2-0 (21-10, 21-15), Dostalova/Komarkova (Cze)-Tsopoulou/Manavi (Gre) 1-2 (15-21, 21-17, 12-15)

Semifinali femminili: Makhno/Makhno (Ukr)-Nezir/Vence (Tur), Sonny/Van Winden (Usa)-Tsopoulou/Manavi (Gre)