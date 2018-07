Croazia-Inghilterra, Mondiali 2018: quando si gioca e su che canale vederla in tv? Orario e programma

Croazia-Inghilterra sarà la seconda semifinale dei Mondiali 2018 di calcio, in programma mercoledì 11 luglio alle ore 20.00. Le due squadre si sfideranno per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata: la corsa verso Mosca è entrato nel vivo, il sogno di arrivare a lottare per il titolo alberga nella mente di tutti i giocatori che si daranno battaglia per raggiungere l’obiettivo e affrontare la vincente di Francia-Belgio, l’altra semifinale del torneo. Si preannuncia una partita altamente avvincente e appassionante, aperta davvero a ogni risultato e che potrebbe risolversi da un momento all’altro.

L’Inghilterra è alla terza semifinale della sua storia e spera di ritornare a disputare una Finale dopo quella vinta nel 1966: i Maestri hanno inventato il gioco ma sono riusciti ad alzare la Coppa del Mondo soltanto una volta. La Croazia torna tra le quattro grandi per la seconda volta nella storia dopo il 1998, i balcanici proveranno ad agguantare il primo atto atto conclusivo. Da una parte i gol di Kane sempre più capocannoniere, dall’altra la fantasia di Modric e la qualità di Mandzukic e Perisic.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Croazia-Inghilterra, semifinale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO:

20.00 Croazia vs Inghilterra

CROAZIA-INGHILTERRA, SEMIFINALE MONDIALI 2018: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Le semifinali dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista anche la diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Garantita la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: marco iacobucci epp shutterstock