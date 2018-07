Croazia-Danimarca, le probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018: sfida a distanza Mandzukic-Jorgensen

Dopo le prime due sfide di ieri, continuano oggi gli ottavi di finale ai Mondiali di calcio: a Nizhny Novgorod, alle 20.00 ora italiana, si troveranno di fronte Croazia e Danimarca. La vincente affronterà ai quarti di finale la vincente della sfida delle ore 16.00 ora italiana, Spagna-Russia.

La compagine balcanica ha passato il girone a pieni voti, battendo tutte le tre avversarie ed in particolare rifilando un sonoro 3-0 all’Argentina. I croati hanno siglato sette reti e ne hanno subita una sola, ed ora, per provare ad entrare tra le migliori otto del pianeta il CT Dalic si affiderà ancora una volta a Mandzukic unica punta.

I danesi al contrario, hanno chiuso la fase a gironi al secondo posto con cinque punti, frutto della vittoria sul Perù per 1-0 e dei pareggi con l’Australia per 1-1 e con la Francia per 0-0. Il CT Hareide schiererà ancora Jorgensen unica punta, ma il destino della squadra è legato al rendimento del gioiellino Eriksen.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Croazia: Subasic; Vrsaliko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. CT:Dalic.

Danimarca: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Schöne, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen. CT: Hareide.













Foto: calcio Ivica Drusany / Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it