Spagna-Russia, le probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018: Iniesta e Golovic per la fantasia, Diego Costa e Dzyuba per i gol

Proseguono gli ottavi di finale dei Mondiali 2018 ed oggi torna in campo la Russia. I padroni di casa si giocheranno l’accesso tra le migliori otto della competizione contro la Spagna. Le due partite finora disputate hanno regalato gol e tanto spettacolo e la speranza è anche che il match in programma a Mosca allo stadio Luzhniki alle ore 16.00 segua lo stesso copione.

Nessuna novità in casa Spagna con Fernando Hierro che ormai ha scelto i suoi undici titolari. In difesa davanti a De Gea ci saranno Carvajal e Jordi Alba terzini e la coppia centrale Pique-Sergio Ramos. Mediani Sergi Busquests e Thiago Alcantara, poi il solito trio fantasia composto da Iniesta, Isco e David Silva, che supporterà il centravanti Diego Costa.

Stesso identico modulo anche per Cherchesov, che punterà tantissimo in difesa sull’esperienza di un uomini come Ignashevich e Zhirkov e poi sulla fantasia di Golovin, Cheryshev e Samedov, pronti a servire l’unica punta Dzyuba.

Queste le probabili formazioni

Spagna (4-2-3-1): De Gea; Carvajal, Piqué, Ramos, Jordi Alba; Busquets, Thiago Alcantara; Silva, Iniesta, Isco; Diego Costa

Russia (4-2-3-1): Akinfeev; Mário Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Zobnin, Gazinskiy; Samedov, Golovin, Cheryshev; Dzyuba













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: A.Riccardo/ Shutterstock.com