Cristiano Ronaldo, quando gioca la prima partita in Italia? Amichevole con la Juventus: data, programma, orario d’inizio e tv

Cristiano Ronaldo ha iniziato ufficialmente la propria avventura con la Juventus. Da lunedì 30 luglio si allena con la casacca bianconera, sta cercando di entrare rapidamente nelle dinamiche della squadra e vuole farsi trovare subito pronto per l’inizio della stagione. Il fenomeno portoghese, grande colpo del mercato estivo, è il pezzo pregiato dei Campioni d’Italia: uno dei migliori giocatori del mondo, vincitore di tre Champions League consecutive e di più palloni d’oro, è pronto per trascinare la squadra di Massimiliano Allegri verso nuovi grandi traguardi.

CR7 incanterà tutti i tifosi e impreziosirà la nostra Serie A a suon di giocate e di grandi gol. Gli appassionati del grande calcio internazionale non vedono l’ora di vederlo all’opera il fenomeno lusitano ma quando giocherà la prima partita in Italia? L’appuntamento è per domenica 12 luglio quando a Villar Perosa è in programma la tradizionale amichevole in famiglia tra Juventus A e Juventus B: i 5000 biglietti a disposizione sono già andati a ruba ma la partita potrebbe essere trasmessa in diretta tv e streaming (si attendono conferme). Il primo match ufficiale dovrebbe invece essere contro il Chievo, prima giornata della Serie A in programma nel weekend del 18-20 agosto.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario della prima partita di Cristiano Ronaldo in Italia. L’amichevole Juventus A-Juventus B si giocherà a Villar Perosa (ma è già sold out), possibile trasmissione in tv e streaming.

DOMENICA 12 AGOSTO:

17.30 Juventus A vs Juventus B













Foto: kivnl / Shutterstock.com