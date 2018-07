Coppa Italia 2018-2019: giocato il primo turno, tutti i risultati e il tabellone. Out Alessandria, passano Monza e Vicenza

Oggi si è disputato il primo turno della Coppa Italia 2018-2019 a cui hanno partecipato formazioni di Serie C e D. Le 18 vincitrici si sono così qualificate al secondo turno dove entrano in tabellone anche le squadre di Serie B. Si gioca sempre su partita secca, le 8 teste di serie (Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Milan, Atalana, Fiorentina) entreranno in gioco soltanto agli ottavi di finale.

Spicca la sconfitta dell’Alessandria che si è arresa in casa per 1-0 contro il Giana Erminio ora atteso dal Crotone. Riparte benissimo il Vicenza (2-1 al Chieri e ora match col Palermo), successo casalingo anche per il Monza (1-0 contro il Matelica, ora scontro con il Padova). Il Pordenone, lo scorso anno eliminato dall’Inter soltanto ai calci di rigore, passa per 1-0 sul campo dell’Albinoleffe e si regala la trasferta di Pescara. Vincono in casa anche Catania, Feralpisalò e Juve Stabia che eliminano rispettivamente Como (in attesa di ripescaggio in Serie C), Virtus Francavilla e Pistoiese: ora testa a testa con Foggia, Lecce e Verona.

Proseguono la propria avventura anche il Sudtirol, il Rezzato (colpo esterno a Renate) e la Viterbese oltre al Siena e al Trapani. Sono serviti i calci di rigore a Monopoli, Ternana e Pisa.

RISULTATI PRIMO TURNO:

Viterbese Castrense vs Rende 1-0

Sambenedettese vs Unione Sanremo 1-0

Ternana vs Pontedera 5-3 d.c.r. (1-1 d.t.s.)

Catania vs Como 3-0

Juve Stabia vs Pistoiese 1-0

Pisa vs Triestina 7-5 d.c.r (1-1, 2-2 d.t.s).

Monopoli vs Piacenza 5-3 d.c.r. (0-0 d.t.s.)

Carrarese vs Imolese 0-1

Trapani vs Campodarsego 1-0

Sudtirol vs Albalonga 2-1

Feralpisalò vs Virtus Francavilla 2-0

Robur Siena vs Sicula Leonzio 2-0

Renate vs Rezzato 0-2

Monza vs Matelica 1-0

Casertana vs AZ Picerno 2-0

Alessandria vs Giana Erminio 0-1

Albinoleffe vs Pordenone 0-1

Vicenza Virtus vs Chieri 2-1

SECONDO TURNO:

Ascoli vs Viterbese Castrense

Spezia vs Sambenedettese

Carpi vs Ternana/Pontedera

Foggia vs Catania

Verona vs Juve Stabia

Cremonese vs Pisa

Brescia vs Pro Vercelli

Perugia vs Novara

Cittadella vs Monopoli/Piacenza

Benevento vs Imolese

Cosenza vs Trapani

Venezia vs Sudtirol

Lecce vs Feralpisalò

Virtus Entella vs Robur Siena

Salernitana vs Rezzato

Padova vs Monza

Livorno vs Casertana

Crotone vs Giana Erminio

Pescara vs Pordenone

Palermo vs Vicenza Virtus













