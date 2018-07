Cristiano Ronaldo: il primo allenamento con la Juventus. Data, programma, orario d’inizio: come vedere CR7 alla Continassa

Oggi Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino e ha ufficialmente iniziato la sua avventura con la Juventus. Dopo la presentazione della scorsa settimana con tanto di conferenza stampa, oggi il fenomeno portoghese è arrivato nel capoluogo piemontese pronto per iniziare la stagione con i Campioni d’Italia. Domani lunedì 30 luglio è infatti in programma il primo allenamento di CR7 con la casacca bianconera: l’appuntamento è per la mattinata e alla Continassa sarà accolto da Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bentancur e Higuain mentre gli altri compagni o sono in tournée negli USA (insieme a mister Allegri) o ancora in vacanza (i finalisti dei Mondiali 2018).

Il primo allenamento di Cristiano Ronaldo con la Juventus è dunque previsto per lunedì 30 luglio mentre per la prima partita bisognerà aspettare il 12 agosto quando a Villar Perosa andrà in scena la tradizionale amichevole tra Juventus A e Juventus B, partita per cui sono già andati esauriti i 5000 biglietti previsti. Di seguito le date, i programmi dettagliati e gli orari dei primi impegni di Cristiano Ronaldo con la Juventus.

LUNEDI’ 30 LUGLIO:

In giornata Primo allenamento

DOMENICA 12 AGOSTO:

17.30 Amichevole Juventus A vs Juventus B













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com