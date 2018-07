Colombia-Inghilterra, Mondiali 2018: programma, orari e tv. Le probabili formazioni

Martedì 3 luglio, alle ore 20.00, ultimo ottavo di finale dei Mondiali 2018 quello tra Colombia ed Inghilterra, in programma allo Spartak Stadium di Mosca. Un confronto che, vista l’eliminazione della Spagna di ieri e le tante difficoltà avute dalla Croazia nel superare la Danimarca (ai calci di rigore), può offrire ad una di queste compagini la possibilità di giocarsi concrete chance per arrivare fino in fondo.

La selezione allenata da José Pekerman è arrivata prima nel proprio raggruppamento, dopo aver perso all’esordio contro il Giappone. Una squadra che ha in Radamel Falcao e James Rodriguez i punti di forza ed è in grado di sviluppare un gioco propositivo e molto ben articolato, basato sul possesso palla. Per quanto riguarda la formazione allenata da Gareth Southgate, l’ultimo ko contro il Belgio, nel gruppo G, è stata indolore visto che la qualificazione era già in tasca e, nei fatti, gli inglesi si sono ritrovati nella parte del tabellone maggiormente favorevole.

Colombia-Inghilterra: programma, orari e tv

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Colombia-Inghilterra, quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 3 LUGLIO:

20.00 Colombia-Inghilterra

Le probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione in casa colombiana. Dovrebbe essere confermato il classico 4-2-3-1, con Ospina tra i pali; il quartetto difensivo composto da Arias, Mina, D. Sánchez e Mojica; coppia di mediani davanti alla difesa formata da C. Sanchez e Uribe, mentre sulla trequarti desta crea preoccupazione l’infortunio di James Rodriguez, rimediato nel match contro il Senegal. Nel caso non dovesse farcela, al suo posto giocherà Muriel, affiancato da Quintero e Cuadrado. L’unica punta sarà Radamel Falcao. Sul versante inglese, si darà continuità al 3-4-3, con Maguire titolare al posto dell’infortunato Stones; in mediana Trippier, Henderson, Alli e Young, mentre in avanti ci sarà spazio per il collaudato tridente composto da Lingard-Kane-Sterling.

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, Mina, D. Sánchez, Mojica; C. Sanchez, Uribe; Cuadrado, Quintero, Muriel; Falcao. CT: Pekerman

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; P. Jones, Maguire, G. Cahill; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Kane, Sterling. CT: Southgate













