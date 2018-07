Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: il calendario della seconda fase. Date, programma, orari e tv. Le avversarie dell’Italia

L’Italia è in piena corsa per la qualificazione ai Mondiali 2019 di basket maschile ed è pronta per affrontare la seconda fase del cammino che conduce verso la Cina. Gli azzurri hanno chiuso la prima fase di qualificazione al primo posto del proprio girone con 4 vittorie e 2 sconfitte e la situazione di classifica è la seguente: Lituania 12, Italia 10, Croazia 9, Olanda 9, Polonia 9, Ungheria 9. Soltanto le prime tre classificate staccheranno il pass per la rassegna iridata, le squadre affronteranno soltanto le avversarie che non hanno già incrociato nella prima fase, dunque gli azzurri se la dovranno vedere con Lituania, Polonia e Ungheria in sfide di andata e ritorno.

La nostra Nazionale giocherà in casa per tre volte e probabilmente scenderemo in campo all’Adriatic Arena di Pesaro, al PalaAlgida di Livorno e al PalaEibs di Brescia (ma è ancora tutto da confermare). Di seguito il calendario delle partite dell’italia e il programma completo delle sfide degli azzurri verso Cina 2019. Gli orari sono ancora da definire.

VENERDI’ 14 SETTEMBRE:

Italia vs Polonia

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE:

Ungheria vs Italia

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE:

Italia vs Lituania

DOMENICA 2 DICEMBRE:

Polonia vs Italia

VENERDI’ 22 FEBBRAIO:

Italia vs Ungheria

LUNEDI’ 25 FEBBRAIO:

Lituania vs Italia













(foto FIBA)