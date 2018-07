Classifica Mondiale Moto2, GP Germania 2018: Miguel Oliveira si avvicina a Bagnaia, tra gli inseguitori fa punti solo Mir

Si pensava che il Gran Premio di Germania della Moto2 sarebbe stata una sinfonia italiana con Miguel Oliveira, primo sfidante al titolo in difficoltà. In pochi giri, invece, tutto è stato ribaltato, con l’incidente di Mattia Pasini che ha messo fuori causa il pilota romagnolo e, non ultimo, ha costretto il leader della classifica generale Francesco “Pecco” Bagnaia a rimontare dalla 25esima posizione. Il suo rivale numero uno, il portoghese del team Red Bull KTM Ajo, invece, è risalito rabbiosamente, conquistando una quarta piazza che lo porta ad appena 7 lunghezze dalla vetta. Vittoria, e primi 25 punti in carriera, per il suo compagno di scuderia Bran Binder, mentre tra i primi della classe solamente Joan Mir, secondo, si fa largo. Lorenzo Baldassarri cade subito e centra un altro “zero”, mentre Alex Marquez conclude nelle retrovie. Alla ripresa delle ostilità, a Brno, il 5 agosto, la prima posizione di Francesco Bagnaia sarà in serio pericolo dall’attacco di Miguel Oliveira. Il Mondiale Moto2 è quanto mai vivo e aperto.

CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2018

