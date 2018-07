Ciclismo su pista: rinuncia di Montichiari. Gli Europei under 23 e junior riassegnati a Aigle, in Svizzera

Era annunciata da giorni, oggi è arrivata l’ufficialità. Vista la chiusura del Velodromo di Montichiari, che avrebbe dovuto ospitare l’edizione 2018 degli Europei di ciclismo su pista junior e under 23, la rassegna continentale a livello giovanile si sposta in Svizzera, precisamente al World Cycling Centre Velodrome di Aigle. Appuntamento dal 21 al 25 agosto.

Queste le parole di Rocco Cattaneo, Presidente dell’UEC (Unione Ciclistica Europea): “Qualche giorno fa siamo stati informati della situazione del Velodromo di Montichiari e della possibile perdita di un evento così importante come i Campionati Europei che sarebbe stato dannoso per l’intero mondo del ciclismo. Non appena abbiamo saputo che l’evento era stato cancellato, siamo stati contattati dal Presidente dell’Unione Ciclistica Internazionale, David Lappartient, che ha immediatamente dato il suo pieno accordo per consentire la riassegnazione. Abbiamo rapidamente elaborato tutti i dettagli e siamo ora pronti per organizzare questo evento nel quale oltre 300 giovani ciclisti parteciperanno per vincere i 44 titoli in palio. I Campionati si terranno ora in uno dei luoghi simbolo del nostro sport, la «casa» del ciclismo che ospiterà i Campionati del Mondo Junior pochi giorni prima dei Campionati Europei”.

Prosegue: “A nome della famiglia europea del ciclismo, vorrei ringraziare sinceramente il presidente dell’UCI, David Lappartient, per la sua generosità e disponibilità, il sindaco di Aigle, Frédéric Borloz, il cantone di Vaud e il ciclismo svizzero, ma soprattutto tutte le Federazioni nazionali che hanno dovuto modificare i piani di viaggio e la logistica, consapevoli tuttavia che questo sarà un evento eccezionale, dovuto ad una causa di forza maggiore. Vorrei anche ringraziare la Federazione Ciclistica Italiana e il suo Presidente Renato Di Rocco, che ha compiuto grandi sforzi per cercare di impedire la chiusura del Velodromo di Montichiari e che parteciperà attivamente all’evento di Aigle”.













