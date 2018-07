Ciclismo: il velodromo di Montichiari sequestrato per la mancanza del documento antincendio

Continua ad essere travagliata la storia del velodromo Fassa Bortolo di Montichiari. Dopo la sospensione dell’attività agonistica a causa delle infiltrazioni d’acqua alla copertura nel 2017 e l’evidenza di criticità legate all’usura della pista, la struttura è finita sotto sequestro.

I carabinieri della stazione locale della Procura di Brescia hanno posto i sigilli per la mancanza della necessaria certificazione antincendio. In poche parole, motivi di sicurezza. Tuttavia, il sindaco Mario Fraccaro non dovrebbe avere problemi nello sbrogliare la matassa e mettere in regola l’impianto che sarà anche teatro degli Europei Under23 e juniores di ciclismo su pista (dal 21 al 26 agosto).

Si spera che la procedura di regolamentazione non abbia ritardi per evitare ulteriori sorprese in futuro.













Foto: Gaie Uchel / Shutterstock.com