Ciclismo, infinito Chris Horner! Correrà il Giro di Colombia a 46 anni. L’americano che sconfisse Nibali alla Vuelta nel 2013

Una notizia sorprendente scuote il mondo del ciclismo: il 46enne Chris Horner, vincitore a sorpresa della Vuelta a España 2013 sconfiggendo tra gli altri il nostro Vincenzo Nibali in un confronto molto serrato, sarà al via della prossima edizione del Giro della Colombia, in programma dal 5 al 19 agosto. Il corridore americano del Team Illuminate condividerà questa esperienza così incredibile nella gara di spicco del panorama colombiano con il ciclista locale Camilo Castiblanco, l’estone Martin Laas, lo svizzero Simon Pellaud e il suo connazionale Nathan Joseph King. Horner che in questo 2018 ha disputato solo due corse: i campionati nazionali ed il Sibiu Cycling Tour, concludendo al 25° posto.













Foto: Photo Works / Shutterstock.com