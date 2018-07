Ciclismo, Giro di Vallonia 2018: Romain Cardis conquista in volata la prima tappa, Fabio Aru in gruppo

Il francese Romain Cardis si impone nello sprint finale al termine della prima tappa del Giro di Vallonia 2018, 193,4 km da La Louviere a Les Bons Villers. Il corridore della Direct Energie brucia in volata i belgi Michael Van Staeyen (Cofidis) ed Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise).

Il plotone riesce a riprendere la fuga a soli 3 km dall’arrivo. Ottimo lavoro dei sette attaccanti, che hanno sfiorato il sogno di mandare in porto il tentativo dalla distanza, accumulando nel corso della gara un massimo vantaggio superiore ai sei minuti. Tra essi particolarmente attivo il 22enne di nazionalità belga Quinten Hermas (Telenet Fidea Lions), primo sul traguardo volante di Beloeil e sull’unico Gran Premio della Montagna della Cote d’Henripont (3,2km al 2,6%); mentre il connazionale Lionel Taminiaux (AGO-Aqua Service) transita per primo sugli altri due sprint intermedi in programma. Le squadre Lotto Soudal e Quick-Step Floors fanno l’andatura tra gli inseguitori per la maggior parte del periodo, poi dal compattamento del gruppo si formano i treni dei vari team per lanciare il proprio velocista verso la vittoria. Romain Cardis oltre al successo ottiene dunque il simbolo del primato da indossare sulle spalle nella giornata successiva. Ritirato invece Jerome Baugnies (Wanty) a causa di una caduta. In gruppo anche Fabio Aru che è tornato in gara dopo il ritiro al Giro d’Italia.

Ordine d’arrivo prima tappa Giro di Vallonia

Romain CARDIS (Francia – Direct Energie) Michael VAN STAEYEN (Belgio – Cofidis) s.t. Edward PLANCKAERT (Belgio – Sport Vlaanderen-Baloise) s.t. Viacheslav KUZNETSOV (Russia – Katusha) s.t. Jonas VAN GENECHTEN (Belgio – Vital Concept) s.t. Corne VAN KESSEL (Olanda – Telenet Fidea Lions) s.t. Nick VAN DER LIJKE (Olanda – Roompot) s.t. Zico WAEYTENS (Belgio – Verandas Willems-Crelan) s.t. Hugo HOFSTETTER (Francia – Cofidis) s.t. Tom WIRTGEN (Lussemburgo – AGO-Aqua Service) s.t.













Foto: Twitter TourdeWallonie