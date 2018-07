Tour de France 2018, Tom Dumoulin: “Che vittoria, è pazzesca. Non avevo il body iridato, l’ho recuperato: tutto bellissimo”

Tom Dumoulin ha vinto la cronometro individuale del Tour de France 2018. Il Campione del Mondo di specialità si è imposto a Espelette con appena due secondi di vantaggio su Chris Froome: grazie a questo successo, l’olandese ha blindato il secondo posto in classifica generale alle spalle di Geraint Thomas. Il capitano del Team Sunweb ha così replicato il risultato finale del Giro d’Italia ed è riuscito a portare a casa una frazione proprio in coda, in maniera quasi incredula visto che l’epilogo è stato davvero sul filo dei secondi.

Queste le dichiarazioni che Tom Dumoulin ha rilasciato al termine della cronometro nella consueta intervista internazionale: “Mi avevano detto che Chris mi aveva battuto di un secondo, non ci credo. È pazzesco, wow! Gli ultimi giorni sono stati fantastici e nervosissimi. Questa mattina abbiamo scoperto che non avevamo il body iridato, è andato perso, così abbiamo contattato il nostro fornitore, che è basco, ha la sede qui vicino per fortuna e me ne hanno preparato uno al volo. Li ringrazio, è qualcosa di strepitoso poter sfoggiare questo arcobaleno sul palco delle premiazioni del Tour“.