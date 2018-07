Ciclismo femminile, La Course by Le Tour de France 2018: Annemiek van Veluten non si ferma più, sua la vittoria. Anna van der Breggen crolla sul più bello

Continua il momento glorioso della regina delle salite Annemiek van Vleuten. La 35enne olandese trionfa per la seconda edizione consecutiva a La Course by Le Tour de France a due giorni di distanza dalla conquista del Giro Rosa 2018. Sui 112,5km da Annecy a Le Gran Bornand, la scalatrice della Mitchelton-Scott riesce a rimontare a pochi metri dall’arrivo la connazionale Anna van der Breggen (Boels-Dolmans), che si pianta proprio a due passi dalla linea del traguardo quasi certa della vittoria. Sul podio anche la sudafricana Ashleigh Moolman-Pasio (Cervelo-Bigla), reduce dal secondo posto in classifica generale nella corsa a tappe del Bel Paese. Ottima prestazione da parte di Erica Magnaldi, la migliore delle italiane, decima a 2’24” dalla leader della gara.

Il plotone lascia andare in fuga cinque cicliste: la polacca Malgorata Jasinska (Movistar), la canadese Leah Kirchmann (Sunweb), la statunitense Leah Thomas (Unitedhealtcare), la britannica Anna Christian (Trek-Drops) e la finlandese Lotta Lepisto (Cervelo-Bigla). Il quintetto in testa accumula un vantaggio non superiore ai 2’30” prima di salire verso il Col de Romme, dove l’atleta a stelle e strisce rimane sola al comando prima di venire raggiunta dalla danese Cecilie Uttrup Ludwig (Cervelo-Bigla) che transita per prima in cima al Gran Premio della Montagna con circa mezzo minuto di vantaggio dalle inseguitrici.

La corsa si infiamma ai piedi del Col de la Colombiere: diversi nomi importanti tentano l’attacco per inseguire la leader provvisoria, tra questi Amanda Spratt (Australia) e Lucinda Brand (Olanda), presto raggiunte e superate dal terzetto composto da Van Vleuten, Van der Breggen e Moolman-Pasio, che pedalano con un ritmo elevato sul tratto in salita per riuscire a braccare l’azione di Cecilie Uttrup Ludwig a -16km dall’arrivo. L’olandese della Boels Dolmans parte in progressione nelle ultime centinaia di metri prima di arrivare in cima all’ultima grande asperità. Van Vleuten inizialmente si fa sorprendere dall’attacco della principale rivale, ma mantiene alle strette la leader della corsa nel lungo tratto in discesa, fino a cercare una rimonta insperata nello strappo finale che viene concretizzata proprio negli ultimi metri prima del traguardo, beffando così una Anna van der Breggen priva di forze. Moolman-Pasio giunge terza a 1’22” di ritardo.

Ordine d’arrivo:

Annemiek VAN VLEUTEN (Olanda – Mitchelton-Scott) 3h20’43” Anna VAN DER BREGGEN (Olanda – Boels Dolmans) +0’01” Ashleigh MOOLMAN-PASIO (Sudafrica – Cervelo-Bigla) +1’22” Cecilie UTTRUP LUDWIG (Danimarca – Cervelo-Bigla) +1’58” Megan GUARNIER (Stati Uniti – Boels Dolmans) +2’19” Katarzyna NIEWIADOMA (Polonia – Canyon) +2’19” Katharine HALL (Stati Uniti – Unitedhealtcare) +2’22” Amanda SPRATT (Australia – Mitchelton-Scott) +2’22” Ane SANTESTEBAN GONZALEZ (Spagna – Alè Cipollini) +2’24” Erica MAGNALDI (Italia – Bepink) +2’24”

