Ciclismo, Europei Under23 femminili 2018: altra medaglia azzurra. Letizia Paternoster bronzo a Brno

Ennesima medaglia, anche se questa volta manca il metallo più pregiato in una gara dove le azzurre partivano sicuramente in prima fila, per l’Italia agli Europei di ciclismo junior e under 23 in svolgimento a Brno (Repubblica Ceca). A rimpinguare il medagliere tricolore ci pensa Letizia Paternoster che nella categoria under 23 al femminile coglie il bronzo.

Spettacolare trionfo per la padrona di casa Nikola Noskova, davvero inarrestabile oggi. La ceca è andata in fuga nelle prime fasi di gara, è stata raggiunta dalla coppia formata dall’olandese Aafke Soet e la nostra Elena Pirrone, ma a 60 chilometri dal traguardo ha fatto nuovamente la differenza andando via da sola.

Soet Aafke è riuscita a conservare la medaglia d’argento, mentre dal gruppo l’altra azzurra, Letizia Paternoster, è riuscita a scattare per agguantare almeno la medaglia di bronzo.

Ordine di arrivo

1. Nosková Nikola (Cze) in 3h31’48

2. Soet Aafke (Ned) a 3’49

3. Paternoster Letizia (Ita) a 7’15

4. Plosaj Nikol (Pol)

5. Asencio Laura (Fra)

6. Novolodskaya Maria (Rus)

7. Kastelijn Yara (Ned) a 7’16

8. Pirrone Elena (Ita) a 10’29

9. Klein Lisa (Ger) a 12’19

10. Skalniak Agnieszka (Pol)

21. Cavalli Marta (Ita) a 20’19

28. Elisa Balsamo (Ita) a 20’31













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter UEC