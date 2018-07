Ciclismo, Europei 2018: il calendario completo. Date, programma, orari e tv delle prove su strada e a cronometro

Gli Europei di ciclismo su strada di svolgeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 5 al 12 agosto. L’evento farà parte dei nuovi European Championships, competizione multisportiva che assegnerà i titoli continentali di diversi sport. Saranno quattro i titoli in palio, con le prove in linea e a cronometro per entrambi i sessi.

Il programma si aprirà domenica 5 con la prova in linea femminile (130 km), poi mercoledì 8 si disputeranno entrambe le prove a cronometro (32 km per le donne e 45 km per gli uomini) e infine domenica 12 si chiuderà con la lotta per il titolo maschile lungo i 230 km del percorso. Le prove in linea si svolgeranno su un circuito di 14,4 km non particolarmente impegnativo che dovrebbe agevolare le ruote veloci.

Al momento non è ancora stata ufficializzata la programmazione tv, ma sia Eurosport che Rai dovrebbero trasmettere l’evento. Sarà possibile seguire tutte le gare anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della competizione. Di seguito il programma completo con gli orari italiani.

EUROPEI CICLISMO 2018

Domenica 5

13.30 Prova in linea femminile

Mercoledì 8

9.45 Cronometro femminile

13.45 Cronometro maschile

Domenica 12

11.30 Prova in linea maschile

