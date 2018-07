Ciclismo, Europei 2018: i possibili convocati dell’Italia. Viviani e Colbrelli capitani?

Domenica 12 agosto a Glasgow (Gran Bretagna) si svolgerà la prova in linea maschile degli Europei di ciclismo. L’evento farà parte dei nuovi European Championships, competizione multisportiva che assegnerà i titoli continentali in diversi sport. Andiamo a scoprire i possibili convocati dell’Italia per questa corsa.

I corridori dovranno affrontare un circuito attorno alla città di 14,4 km da ripetere 16 volte per un totale di 230 km. Il percorso non è particolarmente duro dal punto di vista altimetrico e sarà quindi adatto alle ruote veloci. Per questo motivo l’uomo di punta della squadra azzurra dovrebbe essere Elia Viviani. Il 29enne veronese lo scorso anno si dovette accontentare per questione di centimetri dell’argento ed ora è pronto a rifarsi. Viviani sta infatti vivendo una stagione memorabile, con già 14 successi, tra cui il poker al Giro d’Italia e la recente vittoria ai campionati italiani. Considerano anche la sua assenza al Tour, potrà prepararsi per questo appuntamento e centrare il bersaglio grosso.

Insieme a lui potrebbe esserci anche Sonny Colbrelli. Il 28enne lombardo sta facendo benissimo al Tour de France, in cui ha ottenuto due secondi posti in volata. Il percorso si adatterebbe benissimo anche alle sue caratteristiche, ma la sua partecipazione non è scontata e dipenderà dalla condizione con cui uscirà dalla corsa francese, visto che uno sforzo di tre settimane potrebbe pesare sulle sue gambe.

Per quanto riguarda il resto della squadra, sulla carta dovrebbero esserci altri corridori veloci per preparare al meglio il treno per la volata, come Fabio Sabatini, compagno di squadra di Viviani, Jacopo Guarnieri e Roberto Ferrari e poi uomini di esperienza come Daniele Bennati, Daniel Oss e Salvatore Puccio. Non è escluso però che Davide Cassani possa optare anche per l’inserimento di qualche finisseur oppure dei giovani emergenti per provare a sorprendere gli avversari.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo