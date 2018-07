Ciclismo, Adam e Simon Yates rinnovano per due anni con la Mitchelton-Scott

Adam e Simon Yates resteranno alla Mitchelton-Scott per le prossime due stagioni. I gemelli britannici, tra i più promettenti corridori per le corse a tappe del panorama internazionale, hanno firmato un rinnovo biennale del contratto con il team australiano, con cui sono passati professionisti nel 2014.

La notizia è stata ufficializzata oggi durante la conferenza stampa del giorno di riposo del Tour de France. Negli scorsi mesi erano uscite delle voci di mercato sugli Yates, che si sono poi affievolite progressivamente, con i due corridori che hanno preferito rimanere fedeli alla squadra che li ha lanciati.

In questi anni i gemelli Yates hanno conquistato entrambi la maglia bianca al Tour de France, Adam nel 2016, quando chiuso a sorpresa al quarto posto e Simon nel 2017, quando fu settimo. In questa stagione Simon è stato poi grande protagonista al Giro d’Italia, in cui ha vinto ben tre tappe ed ha indossato per tredici giorni la maglia rosa, dovendo poi dire addio ai sogni di gloria con il crollo nelle ultime tappe.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo