Chris Froome al Tour de France! ASO toglie il veto, il britannico non lede l’immagine della corsa: decisiva l’assoluzione

Ora è davvero ufficiale: Chris Froome parteciperà al Tour de France 2018 che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea. Ieri gli organizzatori della Grande Boucle aveva escluso il britannico dall’evento perché poteva “ledere l’immagine della prestigiosa corsa a tappe”. ASO si era avvalsa di un punto del regolamento della competizione, facendo riferimento al caso salbutamolo in cui il capitano del Team Sky era coinvolto (non negatività alla sostanza riscontrata durante un test antidoping all’ultima Vuelta di Spagna). Oggi, però, il 33enne è stato assolto dal Tribunale Antidoping della UCI e dunque ASO non può più avvalersi di questa clausola.

Il quattro volte vincitore della maglia gialla potrà tranquillamente montare in sella e andare a caccia della doppietta Giro-Tour a venti anni di distanza dall’impresa di Marco Pantani. Ad annunciarlo è stato Christian Prudhoumme, direttore della Grande Boucle, alla Reuters. Domani non si svolgerà dunque la prevista udienza al Comitato Olimpico Nazionale Francese a cui il Team Sky aveva fatto ricorso dopo l’esclusione annunciata da ASO.













(foto Pier Colombo)