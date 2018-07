BOMBA CHRIS FROOME! Escluso dal Tour de France, gli organizzatori non lo gradiscono. Presentato ricorso

Bomba in vista per il Tour de France 2018 che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea. Secondo quanto riporta Le Monde, infatti, il britannico verrebbe escluso dalla Grande Boucle a causa della non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna. Come riporta il quotidiano transalpino, il keniano bianco non è gradito dagli organizzatori che si avvarrebbero della clausola regolamentare che permette di escludere corridori o formazioni che dovessero ledere l’immagine della corsa.

Si tratta di una notizia incredibile a una settimana dalla partenza della corsa a tappe più prestigiosa del mondo. La corazzata britannica avrebbe presentato immediato ricorso alla camera arbitrale del Comitato Olimpico Francese, si discuterà martedì mattina e la sentenza definitiva sarà emessa il giorno successivo. Froome potrebbe poi rivolgersi al Tas di Losanna ma i tempi sono strettissimi. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France (quattro trionfi nelle ultime cinque edizioni) rischia dunque di non poter difendere la maglia gialla e di non poter inseguire la doppietta Giro-Tour a venti anni di distanza dalle gesta di Marco Pantani.













(foto Valerio Origo)