CHRIS FROOME ASSOLTO! Non è colpevole per il Tribunale Antidoping, il caso salbutamolo si chiude qui. Parteciperà al Tour de France

Chris Froome è stato assolto per la non negatività al salbutamolo. Il Tribunale Antidoping della UCI ha riconosciuto che il britannico non può essere punito per il valore riscontrato nelle sue urine in occasione di un test antidoping svolto durante l’ultima Vuelta di Spagna. Il britannico, secondo i giudici, non ha commesso alcuna violazione delle norme antidoping: la battaglia legale tra il Team Sky e i legali della Federazione Internazionale si conclude dopo quasi 10 mesi. Il 7 settembre 2017, il keniano bianco era risultato non negativo a questo principio che si ritrova nel Ventolin: 2000 nanogrammi per millilitro, il doppio rispetto a quanto consentito dalle regole dell’Agenzia Mondiale Antidoping. La WADA ha affermato che sulla base delle perizie scientifiche e del contraddittorio, il vincitore degli ultimi tre Tour de France non può essere sanzionato.

Il 33enne salva dunque anche il successo conquistato all’ultimo Giro d’Italia (oltre che alla Vuelta di Spagna 2017) e sabato sarà regolarmente al via del Tour de France: gli organizzatori della Grande Boucle non possono più avvalersi della clausola della “lesione di immagine” visto che il britannico è assolto a tutti gli effetti.













(foto Pier Colombo)