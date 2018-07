Charles Leclerc, GP Gran Bretagna 2018: “Futuro? Deciderò in base alle opportunità che avrò. Per ora sono concentrato sulla Sauber”

Charles Leclerc ha partecipato alla conferenza stampa che ha aperto il GP di Gran Bretagna. Il pilota della Sauber si presenta a Silverstone con fiducia, visti i recenti risultati positivi. “La fiducia è alta, ma non così tanto perché di solito guardo più i lati negativi. Ho fatto errori in Francia e Austria, ma siamo arrivati a punti con costanza. Ho centrato il Q2 per sei volte di fila ed è pazzesco. Mi aspetto un weekend più difficile qui, le curve sono ad alta velocità. Ma spero possa essere un fine settimana positivo“.

Per il monegasco è in ogni caso un periodo molto positivo, in contrapposizione con l’avvio complicato della stagione. “I primi tre GP sono stati difficili, ma siamo riusciti a fare un bel passo avanti a Baku, trovando un bilanciamento stabile che abbiamo portato anche su altre piste. Io chiedevo cose sbagliate all’inizio, poi ho capito cosa volevo e le cose sono migliorate. Voglio continuare a lavorare così. Anche il team lavora duro e i risultati si vedono. La macchina è facile da guidare e ogni volta che portiamo qualcosa di nuovo andiamo nella direzione giusta“.

Non poteva mancare una domanda sul futuro di Leclerc, al centro di voci che lo vorrebbero al posto di Raikkonen in Ferrari. Il monegasco è stato bravo a sviare le domande. “Per ora mi concentro solamente sulla macchina e sullo sviluppo. È molto interessante far parte di questo progetto. Cresciamo di gara in gara e ci avviciniamo sempre di più al vertice. Non ci aspettavamo che andasse così ed è bellissimo. L’anno prossimo vedrò quali opportunità avrò e deciderò al momento“.

Chiusura, poi, sulle gomme modificate, che qui verranno utilizzate per l’ultima volta. “La Pirelli sa quello che fa, se le ha portate è perché credono che con le gomme normali ci possano essere problemi. Le abbiamo provate nei test a Barcellona e siamo andati bene“.













