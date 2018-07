Canottaggio, Europei 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Gli azzurri vogliono confermarsi i più forti

L’Italia cercherà di confermarsi la nazione più forte agli Europei di canottaggio, che si svolgeranno dal 2 al 5 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). Lo scorso anno il Bel Paese vinse il medagliere sia nella rassegna iridata che in quella continentale, chiusa con ben otto medaglie (tre ori, un argento e quattro bronzi). Quest’anno saranno 16 gli equipaggi azzurri che andranno a caccia del titolo. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le speranze di medaglia dell’Italia.

Partiamo dal maschile dove il doppio pesi leggeri di Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta partirà tra i favoriti per la conquista del titolo. Infatti la scorsa stagione la coppia azzurra ha conquistato l’argento iridato e il bronzo europeo e la vittoria in Coppa del Mondo a Linz dimostra che possono ambire al metallo più pregiato. In Austria hanno trionfato anche il quattro di coppia senior (Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili) che sembra aver trovato la definitiva sincronia ed è pronto a centrare il grande acuto, e il quattro di coppia pesi leggeri (Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti, Matteo Mulas), che cercherà di ripetersi anche in questa gara. Pronto a tornare sul podio anche Martino Goretti nel singolo pesi leggeri, dopo l’argento dello scorso anno.

In Coppa del Mondo non hanno invece brillato il quattro senza e l’otto, che restano però due equipaggi di grande qualità e pronti a tornare i vertici, con il primo che cercherà di difendere il titolo, mentre il secondo proverà a confermarsi dopo il bronzo iridato. Capitolo a parte poi per il due senza, che lo scorso fece il bis d’oro, ma ora cambia coppia con Matteo Lodo, al rientro, affiancato da Domenico Montrone, e quindi bisognerà testare in gara il loro rendimento.

Nel settore femminile avremo meno carte da medaglia, ma comunque importanti. Il doppio pesi leggeri di Valentina Rodini e Federica Cesarini sta crescendo in modo esponenziale come dimostrato dal trionfo a Linz e ora andranno all’assalto del podio europeo. Potrà lottare con le migliori anche il due senza di Alessandra Patelli e Sara Bertolasi, attenzione poi ai giovani equipaggi del doppio (Valentina Iseppi e Alessandra Montesano) e singolo pesi leggeri (Clara Guerra) pronti a stupire.

Foto: Federcanottaggio