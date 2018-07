Tiro con l’arco, Indoor World Series 2018-2019: a dicembre tappa a Roma del circuito mondiale

Ci sarà anche una tappa italiana, per la precisione a Roma, nel calendario delle Indoor Archery World Series, novello format della Coppa del Mondo indoor. In totale le tappe saranno sei, oltre alle finali di Las Vegas, in programma il 9 febbraio 2019. Quasi come avviene nel tennis, le tappe avranno differente importanza, data l’istituzione dei tre livelli 250, 500 e 1000.

Di seguito il calendario delle Indoor Archery World Series:

GT Open – Strassen (Lussemburgo), 24-25 novembre 2018 – Livello 250

Macau Indoor Archery Open – Macao (Cina), 1-2 dicembre 2018 – Livello 250

Roma Archery Trophy – Roma (Italia), 14-16 dicembre 2018 – Livello 250

I Seoul U – Seul (Corea del Sud), 22-23 dicembre 2018 – Livello 500

Nimes Archery Tournament – Nîmes (Francia), 18-20 gennaio 2019 – Livello 1000

The Vegas Shoot – Las Vegas (USA), 8-9 febbraio 2019 – Livello 1000

Indoor Archery World Series Final – Las Vegas (USA), 9 febbraio 2019

I migliori 16 in classifica (ottenuta sommando i tre migliori risultati di tappa) andranno a giocarsi le finali negli USA per quanto concerne l’élite ranking, mentre la somma delle tre migliori prestazioni sulle 60 frecce in qualifica andrà a comporre l’amateur ranking. Infine novità anche nel team ranking, che sarà aperto non solo a squadre nazionali, ma anche a squadre di club. A Roma si terranno gare di arco olimpico, compound e arco nudo.













Foto: World Archery

