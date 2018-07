Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: l’Italia farà la voce grossa nelle specialità olimpiche?

Tutto pronto per gli Europei di tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria da domani al 12 agosto si terrà la rassegna continentale junior e senior. Nei primi sei giorni spazio alla fossa olimpica, mentre nella seconda parte della rassegna si terranno le gare dello skeet. Andiamo a scoprire tutto sulle specialità olimpiche della categoria senior.

TRAP MASCHILE

L’Italia schiera un vero e proprio tridente composto dall’eterno Giovanni Pellielo, reduce dalla medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo, Mauro De Filippis, vincitore della tappa di Coppa del Mondo di Changwon, in Corea del Sud, nella stessa location che vedrà svolgersi i Mondiali a settembre, dove saranno in palio le prime carte olimpiche, ed Emanuele Buccolieri, secondo a Guadalajara nella gara d’apertura del circuito maggiore, nonostante sia classe 1997. Il field però sarà di quelli davvero duri da superare: ci saranno i croati Giovanni Cernogoraz e Anton e Josip Glasnovic, i cechi David Kostelecky e Jiri Liptak, gli iberici Antonio Bailon ed Alberto Fernandez, il sammarinese Gian Marco Berti, ed il turco Tolga Tuncer, giusto per fare qualche nome, per un campo partenti composto da ben 91 atleti di 34 Paesi.

TRAP FEMMINILE

Favorita numero uno per il trono europeo della specialità è Jessica Rossi, che in terra austriaca cercherà di aggiungere un nuovo alloro alla sua già invidiabile bacheca. Al suo fianco Maria Lucia Palmitessa, che pur essendo ancora junior prenderà parte alla gara senior e sarà la più giovane tra le 39 in competizione, e Federica Caporuscio: per la classe 1989 sarebbe un ottimo risultato già l’ingresso in finale. Le avversarie per le tre azzurre non mancheranno, a partire da quella che sulla carta è il pericolo principale, ovvero l’iberica Fatima Galvez. Saranno della partita anche la finlandese Satu Makela-Nummela, le slovacche Zuzana Rehak Stefecekova e Jana Spotakova, nonché la sammarinese Alessandra Perilli, la quale sicuramente ha le carte in regola per centrare la finale.

TRAP MISTO

Per quanto detto in precedenza, gode dei favori del pronostico la coppia azzurra formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, che punta alla vittoria finale. A difendere i colori azzurri ci saranno anche Maria Lucia Palmitessa ed Emanuele Buccolieri, pronti a stupire. Le coppie avversarie saranno 27 da 17 diversi Paesi: certamente il pericolo numero uno arriva dalla Spagna e risponde ai nomi di Antonio Bailon e Fatima Galvez. Diverse coppie invece appaiono alla ricerca di conferme, con uno dei due tiratori più quotato dell’altro. Potrebbero inserirsi così anche i sammarinesi Alessandra Perilli e Gian Marco Berti.

SKEET MASCHILE

Per l’Italia in gara tre generazioni a confronto: in ordine di età, i nostri rappresentanti saranno Andrea Benelli, classe 1960, Riccardo Filippelli, classe 1980, e Gabriele Rossetti, classe 1995. Tutti e tre hanno possibilità di ingresso in finale, come del resto testimoniato in stagione in Coppa del Mondo, con Rossetti secondo a Changwon e terzo a Siggiewi. Gli avversari saranno 72 da 31 diversi Paesi: certamente occhio alla Gran Bretagna, che schiera Ben Llewellin, ed al cipriota Georgios Achilleos, outsider di lusso.

SKEET FEMMINILE

Non si possono non inserire nel novero delle pretendenti al trono europeo della specialità Diana Bacosi, oro olimpico a Rio, e Chiara Cainero, argento nella stessa rassegna e da poco rientrata alle gare dopo la maternità. Assieme a loro sarà della partita anche Katiuscia Spada. Le avversarie saranno 38 da 19 diversi Paesi: attenzione anche qui alla Gran Bretagna, che schiera Amber Hill. Occhio anche alle tiratrici cipriote, su tutte Andri Eleftheriou.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITAV

robertosantangelo@oasport.it