Canottaggio, Europei 2018: i convocati dell’Italia. Torna Matteo Lodo. Almeno 3 punte da medaglia

Sono 47 i convocati dell’Italia per gli Europei di canottaggio che si svolgeranno a Glasgow (Scozia) dal 2 al 5 agosto all’interno della rassegna multisport degli European Championships (clicca qui per il programma completo).

Confermatissimi i tre equipaggi che, in questa stagione, hanno dato spettacolo in Coppa del Mondo a Linz. Dopo anni di anonimato, l’Italia ha ritrovato ai massimi livelli una barca storica e di grande tradizione come il 4 di coppia senior. L’innesto di Luca Rambaldi e Filippo Mondelli, bronzo nel doppio ai Mondiali 2017, ha provocato la tanto attesa scossa. L’alchimia con Andrea Panizza e Giacomo Gentili si è subito rivelata vincente. Serviranno ora nuova controprove per comprendere il reale valore di un team giovane e con margini di miglioramento enormi verso le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Altra imbarcazione da medaglia sarà il doppio pesi leggeri di Stefano Oppo e Pietro Ruta. Dopo anni di esperienza, gli azzurri sembrano aver trovato l’intesa ideale: considerando che la Francia, con il ritiro di Jeremy Azou, non fa più così paura, il duo tricolore non può precludersi alcun obiettivo.

Da verificare se lo staff tecnico apporterà modifiche alla cosiddetta “punta”: in questa stagione non hanno convinto né il 2 né il 4 senza. Sarà interessante capire dove verrà schierato il rientrante Matteo Lodo, campione del mondo nel 2017 nel 2 senza in coppia con Giuseppe Vicino (per il quale l’annata si è già conclusa da tempo a causa di problemi fisici).

Per quanto riguarda il doppio senior, Simone Venier è stato messo fuori causa da un infortunio ad una costola. Il veterano Romano Battisti, argento alle Olimpiadi di Londra 2012 nella stessa specialità con Alessio Sartori. verrà dunque affiancato da Simone Martini.

Atteso a confermare i progressi recenti anche il settore femminile. In particolare, il doppio pesi leggeri composto da Valentina Rodini e Federica Cesarini ha espresso una crescita esponenziale nelle ultime settimane, con tanto di affermazione nella tappa di Coppa del Mondo a Linz.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER GLI EUROPEI 2018 DI CANOTTAGGIO

SENIOR UOMINI E DONNE: Ilaria Broggini, Veronica Calabrese (Canottieri Gavirate), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Romano Battisti, Matteo Lodo, Domenico Montrone, Mario Paonessa, Paolo Perino, Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/AS Moto Guzzi), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Emanuele Fiume (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Sara Bertolasi (SC Milano), Alessandra Patelli, Simone Martini (SC Padova), Filippo Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Marco Di Costanzo, Emanuele Liuzzi (Fiamme Oro), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Matteo Castaldo, Enrico D’Aniello (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Eleonora Trivella (Fiamme Rosse), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Luca Parlato (Marina Militare), Fabio Infimo (RYCC Savoia), Cesare Gabbia (SC Elpis), Alessandra Montesano (SC Eridanea), Giorgia Pelacchi (SC Lario).

PESI LEGGERI UOMINI E DONNE: Catello Amarante (Marina Militare), Federica Cesarini (Fiamme Oro/Canottieri Gavirate), Martino Goretti, Andrea Micheletti, Pietro Ruta (Fiamme Oro), Paolo Di Girolamo, Stefano Oppo (Carabinieri), Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Valentina Rodini (Fiamme Gialle), Matteo Mulas (CL Terni).

federico.militello@oasport.it













Foto: Twitter Federcanottaggio