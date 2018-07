Canoa velocità, Mondiali junior/under 23 Plovdiv 2018: Tacchini e Di Liberto in grande spolvero

Iniziano bene a Plovdiv, in Bulgaria, per i colori azzurri i Mondiali junior/under 23 di canoa velocità: hanno vinto le rispettive batterie Carlo Tacchini nel C1 1000 metri e Domenico Andrea Di Liberto nel K1 200 metri. Il primo è passato direttamente in finale, mentre il secondo si è qualificato alle semifinali.

Carlo Tacchini chiude in 3’56″782 e precede il russo Chebotar ed il lituano Korobov, e domani alle ore 16.00 scenderà in acqua per una medaglia, mentre nei 200 metri l’azzurro ha chiuso quarto e dovrà passare dalle semifinali di sabato. Benissimo anche Domenico Andrea Di Liberto, che però deve passare dalle semifinali per l’alto numero degli iscritti alla gara.

In semifinale anche il K4 500m femminile junior di Sara Daldoss, Giulia Senesi, Ilenia Pieri ed Elena Ricchiero, che domattina affronterà lo step decisivo per l’ingresso in finale.













Foto: Comunicato Federcanoa

robertosantangelo@oasport.it