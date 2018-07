Canoa velocità, Mondiali junior/under 23 Plovdiv 2018: Carlo Tacchini d’argento nel C1 1000 metri

Arriva la prima medaglia a Plovdiv, in Bulgaria, per i colori azzurri ai Mondiali junior/under 23 di canoa velocità: Carlo Tacchini nel C1 1000 metri maschile under 23 chiude in seconda posizione, beffato nel finale dal tedesco Conrad-Robin Scheibner, che lo supera, piuttosto nettamente, negli ultimi 250 metri.

Carlo Tacchini chiude in 4’09″624, battuto dall’atleta teutonico che, dopo essere stato alle spalle dell’azzurro per i primi 750 metri, opera il sorpasso facendo segnare 4’07″543, precedendo l’azzurro di oltre due secondi. Tacchini però difende l’argento dalla rimonta dell’ucraino Pavlo Altukhov, che termina la gara in forte progressione, con il crono di 4’10″090.

Nel K2 1000 metri maschile junior Matteo Crosilla e Guido Conciarelli si classificano al nono ed ultimo posto in 3’36″079, mentre la Bielorussia arriva all’oro con 3’30″856. Seconda piazza per la Repubblica Ceca in 3’31″206, mentre la medaglia di bronzo è della Spagna in 3’32″700.

In finale il K4 500 metri femminile junior di Sara Daldoss, Giulia Senesi, Ilenia Pieri ed Elena Ricchiero chiude al nono ed ultimo posto, in 1’46″191, distante dall’oro dell’Ungheria, prima in 1’36″497. Argento alla Germania in 1’38″497, bronzo alla Russia in 1’38″664.













Foto: Federcanoa

