Canoa velocità, Europei Under23 Auronzo 2018: Andrea Di Liberto campione nel K1 200 metri, Carlo Tacchini ancora sul podio!

Arrivano due podi per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei under 23 di canoa velocità, chiusi oggi ad Auronzo di Cadore: oro e titolo continentale di categoria nella distanza sprint del kayak per Andrea Di Liberto, mentre Carlo Tacchini si conferma un fenomeno, centrando l’argento sulla distanza più breve della canadese.

Nel K1 200 metri maschile il nuovo campione europeo under 23 è il nostro Andrea Di Liberto, che vince in 34″988, unico a scendere sotto il muro dei 35″. Alle sue spalle argento al lituano Arturas Seja, secondo a 0″276, mentre il bronzo è del lettone Roberts Akmens, terzo a 0″576.

Nel C1 200 metri maschile Carlo Tacchini giunge secondo, a pari merito al millesimo, assieme al russo Artem Pron: entrambi fanno segnare il tempo di 40″714 nella gara dominata dal lituano Vadim Korobov, nuovo campione continentale di categoria, con il crono di 40″054.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato Federcanoa

robertosantangelo@oasport.it