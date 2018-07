Canoa slalom, Mondiali junior/under23 Ivrea 2018: argento per Flavio Micozzi, decima Marta Bertoncelli

Arriva una nuova medaglia d’argento per l’Italia ai Mondiali junior/under23 di canoa slalom in corso ad Ivrea: la conquista Flavio Micozzi nel C1 junior maschile, dopo aver centrato la finale col sesto tempo in semifinale. Chiude decima invece Marta Bertoncelli nel K1 junior femminile, dopo aver ottenuto il passaggio alla finale col settimo crono.

Nel C1 junior maschile si piazza secondo Micozzi, che fa segnare 85.82 (percorso netto), superato (per 3.82) soltanto dallo spagnolo Miquel Trave, oro in 81.98.Terza piazza per il francese Nicolas Gestin, con il crono di 86.23 (a 4.25, 2 penalità). Fuori in semifinale Matteo De Franco, 24° in 109.05 (2 penalità) e Marcello Semenza, 25° in 123.93 (12 penalità).

Nel K1 junior femminile chiude al decimo posto Bertoncelli, che paga un salto di porta e fa segnare 152.78 (54 penalità, a 63.11 dalla vetta). Oro e titolo iridato alla slovena Eva Alina Hocevar, in 89.67 (percorso netto), davanti alla slovacca Sona Stanovska, seconda in 93.23 (a 3.56, percorso netto) ed alla svizzera Naemi Braendle, terza con 94.20 (a 4.53, 4 penalità).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federcanoa

robertosantangelo@oasport.it