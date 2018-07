Canoa slalom, Mondiali Junior e Under23 2018: quattro azzurri avanzano in semifinale tra gli junior

Si apre in modo positivo per l’Italia la terza giornata di gare dei Mondiali Junior e Under23 di canoa slalom, in corso di svolgimento ad Ivrea. Nella sessione mattutina infatti quattro azzurri si sono qualificati in semifinale. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati.

Nel C1 junior maschile Flavio Micozzi e Matteo De Franco ottengono il pass diretto dopo la prima run. Micozzi è stato protagonista di una gara pulita, chiusa in 11ma posizione a 8.77 dal francese Nicolas Gestin che ha vinto la batteria in 85.42. De Franco invece ha avuto 4” di penalità che lo hanno portato in 16ma posizione a 10.24 dalla vetta. Marcello Semenza, solamente 28° nella prima run, è riuscito a conquistare anche lui la qualificazione grazie al settimo tempo nella seconda.

Nel K1 junior femminile ottima prova di Marta Betoncelli che timbra il quinto tempo della batteria a 6.25 dalla slovacca Sona Stanovska che ha dominato la gara in 93.87. Eliminata invece Francesca Malaguti, che dopo il 24° tempo della prima run, con oltre 22” di ritardo, non riesce a rifarsi nemmeno nella seconda, compromessa dal salto dell’ultima porta che la mette in 16ma posizione.

Foto: Pier Colombo