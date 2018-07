Canoa slalom, Mondiali Junior e Under23 2018: Jakob Weger campione del mondo!! L’azzurro trionfa nel K1 U23

Grande impresa di Jakob Weger che conquista una straordinaria medaglia d’oro nel K1 U23 ai Mondiali Junior e Under23 di canoa slalom, in corso di svolgimento ad Ivrea. Il giovane altoatesino ha realizzato una discesa perfetta in finale e dopo i tanti titoli Junior a livello continentale, riesce ora ad imporsi anche nella rassegna iridata della categoria superiore.

Weger ha fatto una run impeccabile, chiudendo la sua prova con il grande tempo di 77.22. L’azzurro è riuscito a battere di un soffio il britannico Bradley Forbes-Cryans, piazzatosi alle sue spalle per soli quattro centesimi. Completa il podio lo svedese Erik Holmer, staccato di 3.63 dal nostro portacolori. Decimo posto invece per Davide Ghisetti che ha compromesso la sua gara saltando la terzultima porta. Un errore che gli è costato 50” di penalità e lo ha quindi portato in fondo alla graduatoria. Si era fermato in semifinale il cammino di Marcello Beda, 17° con poco più di 5.05 di ritardo dalla vetta.

Nel C1 U23 femminile, dove non erano presenti azzurre, vince l’austriaca Nadine Weratschnig. Nonostante 2” di penalità, Weratschnig è riuscita comunque a dominare la finale con il tempo di 94.37, meglio di 3.80 della britannica Kimberley Woods e di 4.81 dell’australiana Noemie Fox

Foto: Pier Colombo