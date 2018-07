Canoa slalom, Mondiali Junior e Under 23 2018: Marcello Beda, Davide Ghisetti e Jakob Weger accedono alla semifinale nel K1 U23

Altri tre azzurri passano in semifinale ai Mondiali Junior e Under 23 di canoa slalom, in corso di svolgimento ad Ivrea. Nella sessione pomeridiana strappano il pass nel K1 U23 Marcello Beda, Davide Ghisetti e Jakob Weger, che ieri erano riusciti a conquistare la medaglia d’argento nella gara a squadre. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati.

Grande prova di Beda, che vince la batteria in 79.74, precedendo di 40 centesimi l’austriaco Mario Leitner e di 77 lo spagnolo David Llorente. Pass diretto anche per Weger, settimo a 1.43. Prima run invece sottotono per Ghisetti, che chiude in 38ma posizione a 7.89, con 2” di penalità. L’azzurro si è però rifatto ottenendo la qualificazione grazie al terzo tempo nella seconda run.

Nel C1 femminile, in cui non erano presenti azzurre, domina invece la run l’austriaca Nadine Weratschnig in 93.14, precedendo di 2.85 la ceca Tereza Fiserova e di 5.53 la russa Alsu Minazova.

Foto: Pier Colombo