Canoa slalom, Coppa del Mondo Cracovia 2018: Giovanni De Gennaro e Chiara Sabattini fuori in semifinale

Si chiude senza sussulti la tappa di Cracovia di Coppa del Mondo di canoa slalom: in Polonia sia Giovanni De Gennaro nel kayak maschile che Chiara Sabattini nella canadese femminile mancano l’accesso alla finale. Vincitori di tappa sono l’australiana Jessica Fox ed il britannico Joseph Clarke.

Nella canadese femminile dominio dell’australiana Jessica Fox, che chiude in 96.51, facendo il vuoto: l’iberica Nuria Vilarrubla, seconda, chiude a 4.53, mentre la brasiliana Ana Satila, terza, giunge a 5.22. L’azzurra Chiara Sabattini va fuori in semifinale, classificandosi al 21° posto.

Nel kayak maschile affermazione del britannico Joseph Clarke, che vince in 76.93, superando per 1.31 lo sloveno Peter Kauzer, secondo, ed il ceco Jiri Prskavec, terzo a 1.77. L’italiano Giovanni De Gennaro eliminato in semifinale, giungendo 13°, a 0.42 dall’ultimo crono valido per l’accesso alla finale.













Foto: Pier Colombo

