Camila Giorgi-Makarova, Wimbledon 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il live e lo streaming

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELL’INCONTRO DI CAMILA GIORGI CONTRO EKATERINA MAKAROVA

Si vuol continuare a sognare. Sei anni dopo Camila Giorgi torna agli ottavi di finale di Wimbledon e la 26enne di Macerata, che ha eguagliato la sua miglior prestazione in uno Slam (ottavi a Wimbledon 2012 e US Open 2013), punta in alto per centrare il miglior risultato della carriera in un Major ed entrare nel gotha del “Tempio del tennis” dalla porta principale, sull’erba prestigiosa dei Championships. Oggi, la sfida contro la russa Ekaterina Makarova (n.35 del mondo), è un banco di prova per Camila. Non vi sono precedenti tra le due e, come al solito, l’azzurra guarderà a se stessa, convinta della bontà del proprio tennis e di poter centrare il bersaglio grosso e sognare un quarto di finale che potrebbe essere contro Serena Williams.

Alle 12.30 sul campo 12 l’azzurra cercherà di raggiungere questo traguardo. Ci sarà la copertura di Sky Sport, in streaming su Sky Go, nonché la DIRETTA LIVE dedicata di OASport, per non farvi perdere neanche un quindici.

LUNEDI’ 9 LUGLIO

ore 12.30 – Camila Giorgi vs Ekaterina Makarova – Campo 12













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Keith Sherwood / Shutterstock.com