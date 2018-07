Calendario Mondiali 2018, gli orari e il programma delle partite di oggi. Uruguay-Francia e Brasile-Belgo: come vederle in tv e streaming

Oggi venerdì 6 luglio iniziano i quarti di finale ai Mondiali 2018 di calcio. La rassegna iridata entra nel vivo con il secondo turno della fase a eliminazione diretta: le emozioni non mancheranno, ci aspettano due partite di assoluto spessore tecnico in cui può succedere davvero di tutto, ci sarà da divertirsi in ogni singolo frangente. Si incomincia alle ore 16.00 con Uruguay-Francia, si prosegue alla ore 20.00 con Brasile-Belgio.

Francia e Brasile partiranno leggermente favorite nei pronostici ma le avversarie si presentano molto agguerrite e sono pronte a fare saltare il banco regalandosi un vero e proprio sogno. I Galletti si affidano ai gol del giovane fenomeno Mbappé, all’estro di Pogbà, alla concretezza di Dembelé e Griezmann ma di fronte si troveranno la solida Celeste che punterà sui gol di Suarez visto che Cavani dovrebbe essere assente per infortunio. La Seleçao invece incrocerà il suo destino con i Red Devils: da una parte il talento di Neymar, l’incisività di Willian, la difesa di Thiago Silva e Alisson mentre dall’altra parte la verve realizzativa di Lukaku e Mertens.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle partite di oggi venerdì 6 luglio ai Mondiali 2018 di calcio. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Uruguay-Francia

20.00 Brasile-Belgio

COME VEDERE I QUARTI DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite dei quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Previsa la diretta tv anche su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Tutti gli incontri saranno visibili anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: AGIF Shutterstock.com