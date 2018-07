F1, GP Gran Bretagna 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi venerdì 6 luglio si disputano le prove libere del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale di Formula Uno. Inizia il lungo weekend sul mitico tracciato di Silverstone, uno dei punti di riferimento del calendario internazionale e uno tracciati più storici dell’intero panorama automobilistico. Lungo i curvoni dell’ex aeroporto della RAF, i piloti avranno a disposizione due turni da 90 minuti ciascuno per comprendere al meglio i segreti della pista e trovare il giusto set-up della vettura. Per l’ultima volta in stagione si correrà con le Pirelli ribassate di 0,4 millimetri e debutterà la temuta mescola hard.

La Mercedes è la grande favorita della vigilia, Lewis Hamilton insegue il quinto successo consecutivo sulla pista di casa e vuole riscattare lo 0 dell’Austria dove è stato tradito dal suo motore. Il Campione del Mondo non vuole fare sconti a nessuno e vuole riprendersi la testa della classifica generale attualmente occupata da Sebastian Vettel, il suo grande rivale che proverà un nuovo miracolo al volante della Ferrari. Vedremo quale sarà la reazione di Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas, da non sottovalutare le Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle prove libere del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 6 LUGLIO:

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

GP GRAN BRETAGNA 2018: COME VEDERE LE PROVE LIBERE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere del GP di Gran Bretagna saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

Verrà garantita una replica delle prove libere 2 su Sky Sport F1 alle ore 21.15 e alle ore 00.00 oltre che nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













