Beach volley, World Tour 2018 Espinho. Solo sconfitte per l’Italbeach: Zuccarelli/Traballi venticinquesime

Giornataccia per l’Italbeach impegnata nel torneo 4 Stelle di Espinho. Quattro partite e altrettante sconfitte per gli azzurri, un 25mo posto per Zuccarelli/Traballi nel torneo femminile e una doppia eliminazione al primo turno delle qualificazioni per Cottarelli/Cinti e Carambula/Gabriele nel torneo maschile che vedrà domani al via Rossi/Caminati nel tabellone principale.

Nel torneo femminile arriva la doppia sconfitta e l’eliminazione immediata per Zuccarelli e Traballi che non riescono ad impreziosire con una vittoria la loro prima partecipazione ad un torneo 4 Stelle. La semifinale era oggettivamente proibitiva per la coppia azzurra che ha affrontato la più grande di tutti i tempi, Kerri Walsh Jennings in coppia con Nicole Branagh. Le statunitensi, come da pronostico hanno vinto piuttosto nettamente 2-0 (21-15, 21-9) con un primo set meno sbilanciato di quanto si potesse pensare alla vigilia e un secondo set nel quale le azzurre hanno alzato ben presto bandiera bianca.

Zuiccarelli/Traballi si sono trovate di fronte nella sfida che valeva l’accesso ai sedicesimi di finale le spagnole Amaranta/Lobato, la coppia che avrebbero dovuto affrontare nella finale per il bronzo a Tarragona prima dell’infortunio agli addominali di Traballi. E’ andata male per le azzurre che hanno perso 2-0 lasciando nel primo set in fretta via libera alle rivali (21-13). Nel secondo set spagnole dominanti fino al 14-9 e al 18-13, poi la rimonta della coppia italiana che ha sfiorato il pareggio fermandosi a quota 19.

Nelle qualificazioni maschili è arrivata la quinta uscita di scena di Carambula/Gabriele che proprio non riescono a sbloccarsi. La coppia italiana non è riuscita ad evitarte la sconfitta nel primo turno contro i tedeschi Walkenhorst/Winter, vittoriosi 2-0 (21-17, 21-15)= al termine di un match a senso unico. Sconfitta al primo turno anche per l’altra coppia italiana, Conti/Cottarelli che è stata battuta 2-0 (21-15, 21-13) nettamente dagli statunitensi Evans-Kolinske.

Oggi in campo Marco Caminati ed Enrico Rossi, reduci dall’argento di Tarragona. La coppia italiana è inserita nel girone A di cui fanno parte anche Dalhausser e Lucena. Gli azzurri, però, nella semifinale del girone affronteranno alle 10 i messicani Virgen/Ontiveros, coppia giovane ma già esperta nel World Tour.

Qualificazioni maschili primo turno: Thole/Wickler (Ger)-bye, Urlu/Mermer (Tur)-Barthelemy/Di Giantommaso (Fra) 2-1 (15-21, 21-17, 15-11), Berntsen/Mol (Nor)-Kopp/Hoey (Can) 2-0 (22-20, 21-15), Conti/Cottarelli (Ita)-Evans/Kolinske (Usa) 0-2 (15-21, 13-21), Bergmann/Harms (Ger)-bye, Solhaug/Retterholt (Nor)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 0-2 (16-21, 20-22), Zemljak/Pokeršnik (Slo)-Métral/Hagenbuch (Sui) 2-0 (21-17, 21-13), Charly/Tigrito (Ven)-bye, Krou/Aye (Fra)-bye, Dickson/Ferguson (Aus)-Seidl/Dressler (Aut) 0-2 (13-21, 14-21), Ermacora/Pristauz (Aut)-Burnett/Guehrer (Aus) 2-0 (21-14, 23-21), Luis/Silva (Por)-Kolaric/Basta (Srb) 0-2 (13-21, 16-21), Boehlé/van de Velde (Ned)-Luis/Pereira (Por) 2-0 (21-16, 21-19), Carambula/Gabriele (Ita)-Walkenhorst/Winter (Ger) 0-2 (17-21, 15-21), Nusbaum/Plantinga (Can)-Abell/Thomsen (Den) 1-2 (19-21, 21-14, 13-15), Ricardo/Guto (Bra)-bye

Qualificazioni maschili secondo turno: Thole/Wickler (Ger)-Urlu/Mermer (Tur) 2-1 (21-14, 17-21, 16-14), Berntsen/Mol (Nor)-Evans/Kolinske (Usa) 1-2 (11-21, 21-16, 11-15), Bergmann/Harms (Ger)-Giginoglu/Gögtepe (TUR) 0-2 (23-25, 19-21), Zemljak/Pokeršnik (Slo)-Charly/Tigrito (Ven) 2-0 (21-18, 21-13), Krou/Aye (Fra)-.Seidl/Dressler (Aut) 1-2 (17-21, 24-22, 5-15), Ermacora/Pristauz (Aut)-Kolaric/Basta (Srb) 0-2 (15-21, 17-21), Boehlé/van de Velde (Ned)-Walkenhorst/Winter (Ger) 0-2 (15-21, 16-21), Abell/Thomsen (Den)-Ricardo/Guto (Bra) 0-2 (14-21, 15-21),

Semifinali gironi maschili: Pool A: Dalhausser/Lucena (Usa)-Mesa/García (Esp), Virgen/Ontiveros (Mex)-Rossi/Caminati (Ita). Pool B: Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Takahashi/Gottsu (Jpn), Nivaldo/Gonzalez (Cub)-Grimalt/Grimalt (Chi). Pool C: Alison/Andre (Bra)-Seidl/Dressler (Aut), O’Gorman/Saxton (Can)-Thole/Wickler (Ger). Pool D: Smedins/Samoilovs (Lat)-Zemljak/Pokeršnik (Slo), Gibb/Crabb (Usa)-Ricardo/Guto (Bra). Pool E: Doppler/Horst (Aut)-Giginoglu/Gögtepe (Tur), Semenov/Leshukov (Rus)-Capogrosso/Azaad (Arg). Pool F: Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-Walkenhorst/Winter (Ger), Pedlow/Schachter (Can)-Cherif/Ahmed Tijan (Qat). Pool G: Hyden/Brunner (Usa)-Evans/Kolinske (Usa), Plavins/Tocs (Lat)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu). Pool H: Roberto/Fabricio (Por)-Kolaric/Basta (Srb), Mol/Sørum (Nor)-Yarzutkin/Sivolap (Rus).

Semifinali gironi femminili: Pool A: Humana-Paredes/Pavan (Can)-Ana Patrícia/Rebecca (Bra) 2-1 (15-21, 24-22, 15-12), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Broder/Pischke (Can) 2-0 (21-18, 21-19). Pool B: Barbara/Fernanda (Bra)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 2-0′ (21-14, 21-19), Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 0-2 (15-21, 18-21). Pool C: Bansley/Wilkerson (Can)-Placette/Richard (Fra) 2-1 (19-21, 21-10, 15-4), Kolosinska/Kociolek (Pol)-Strbova/Dubovcova (Svk) 2-0 (21-15, 21-11). Pool D: Maria Antonelli/Carol (Bra)-Gordon/Bukovec (Can) 2-0 (21-9, 21-11), Liliana/Elsa (Esp)-Gallay/Pereyra (Arg) 1-2 (21-18, 31-33, 10-15). Pool E: Clancy/Artacho Del Solar (Aus)-Dumbauskaite/Andriukaityte (Ltu) 2-0 (21-16, 21-18), Wang/Xia (Chn)-Futami/Hasegawa (Jpn) 2-0 (21-17, 21-16). Pool F: Hughes/Summer (Usa)-Lobato/Amaranta (Esp) 2-0 (21-13, 21-11), Walsh Jennings/Branagh (Usa)-Zuccarelli/Traballi (Ita).2-0 (21-15, 21-9) Pool G: Taiana Lima/Carol Horta (Bra)-Nagata/Kumada (Jpn) 2-.0 (21-11, 21-17), Behrens/Ittlinger (Ger)-Murakami/Ishii (Jpn) 1-2 (15-21, 21-16, 12-15). Pool H: Coelho/Paquete (Por)-Radarong/Udomchavee (Tha) 2-1 (21-19, 18-21, 16-14), Hochevar/Claes (Usa)-Behlen/Schneider (Ger) 0-2 (18-21, 21-23)

Finali primo posto gironi femminili (vincente agli ottavi, ai sedicesimi): Humana-Paredes/Pavan (Can)-Davidova/Shchypkova (Ukr) 2-0 (21-7, 21-12), Barbara/Fernanda (Bra)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 1-2 (18-21, 21-17, 16-18), Bansley/Wilkerson (Can)-Kolosinska/Kociolek (Pol) 2-0 (21-12, 21-17), Gallay/Pereyra (Arg)-Maria Antonelli/Carol (Bra) 0-2 (11-21, 22-24), Clancy/Artacho Del Solar (Aus)-Wang/Xia (Chn) 2-1 (21-23, 21-15, 15-13), Hughes/Summer (Usa)-Walsh Jennings/Branagh (Usa) 1-2 (19-21, 21-19, 11-15), Murakami/Ishii (Jpn)-Taiana Lima/Carol Horta (Bra) 0-2 (11-21, 17-21), Coelho/Paquete (Por)-Behlen/Schneider (Ger) 0-2 (22-24, 17-21)

Finali terzo posto gironi femminili (vincente ai sedicesimi di finale, perdente 25mo posto): Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Broder/Pischke (Can) 2-0 (21-13, 21-12), Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 1-2 (19-21, 21-16, 12-15), Placette/Richard (Fra)-Strbova/Dubovcova (Svk) 2-1 (21-16, 19-21, 15-9), Liliana/Elsa (Esp)-Gordon/Bukovec (Can) 1-2 (21-18, 31-33, 10-15), Dumbauskaite/Andriukaityte (Ltu)-Futami/Hasegawa (Jpn) 0-2 (15-21, 13-21), Lobato/Amaranta (Esp)-Zuccarelli/Traballi (Ita) 2-0 (21-13, 21-19), Nagata/Kumada (Jpn)-Behrens/Ittlinger (Ger) 0-2 (15-21, 13-21), Hochevar/Claes (Usa)-Radarong/Udomchavee (Tha).0-2 (15-21, 13-21).