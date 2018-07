Calendario Mondiali 2018, gli orari e il programma delle partite di oggi. Russia-Croazia e Svezia-Inghilterra: come vederle in tv e streaming

Oggi sabato 7 luglio si giocano gli ultimi quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio: lo spettacolo entra nel vivo in Russia, si definiscono le semifinali della rassegna iridata. Si preannunciano due partite molto intense e in cui può succedere di tutto, ormai le sorprese sono dietro l’angolo come ha dimostrato la sconfitta del Brasile contro il Belgio che ha così raggiunto la Francia in semifinale.

Alle ore 16.00 lo scontro tra Inghilterra e Svezia: i Maestri hanno una ghiotta occasione per tornare nel ghota a 52 anni di distanza dal loro unico trionfo iridato, Kane e compagne partiranno favoriti contro i Vichinghi che continuano a sognare dopo aver eliminato Germania e Svizzera. Alle ore 20.00, invece, la Russia cercherà un nuovo miracolo contro la Croazia: i padroni di casa hanno eliminato a sorpresa la Spagna e ora vogliono regalare una nuova magia al proprio pubblico, ma la compagine balcanica guidata da Mandzukic partirà favorita.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite di oggi sabato 7 luglio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Inghilterra vs Svezia

20.00 Russia vs Croazia

MONDIALI 2018: DOVE VEDERE I QUARTI DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

Inghilterra-Svezia e Russia-Croazia saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Le due partite saranno visibili anche in diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com