Calendario Eurolega Basket 2018-2019: le date, gli orari e tutte le partite dell’Olimpia Milano

Il calendario dell’Eurolega 2018/2019 è stato reso noto. Tra le 16 squadre partecipanti c’è ovviamente anche l’Olimpia Milano, forte della sua licenza pluriennale. La squadra di Simone Pianigiani proverà per l’ennesima volta a ritrovare l’accesso ai playoff, che manca dal 2014. Le ultime due stagioni, le prime con l’attuale format, hanno visto Milano mai in corsa, finita prima ultima e poi penultima in regular season.

La nuova stagione dell’Olimpia Milano comincerà giovedì 11 ottobre in trasferta, contro i montenegrini del Buducnost Podgorica. Poi, mercoledì 17, sarà la volta del debutto casalingo contro il Real Madrid. L’ultimo turno della stagione regolare è in programma 4 e 5 aprile 2019. Poi, con date ancora da definire, i playoff e la Final Four, che si terrà a maggio a Vitoria, in Spagna.

Il calendario dell’Olimpia Milano nell’Eurolega 2018-2019

Giovedì 11 ottobre 2018

ore 18.00 Buducnost Podgorica – AX Armani Exchange Olimpia Milano

Mercoledì 17 ottobre 2018

ore 20.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano – Real Madrid

Venerdì 19 ottobre 2018

ore 20.00 Olympiacos – AX Armani Exchange Olimpia Milano

Giovedì 25 ottobre 2018

ore 20.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano – Khimki Mosca

Venerdì 2 novembre 2018

ore 20.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano – Anadolu Efes Istanbul

Giovedì 8 novembre 2018

ore 20.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano – CSKA Mosca

Giovedì 15 novembre 2018

ore 19.15 Darussafaka Istanbul – AX Armani Exchange Olimpia Milano

Mercoledì 21 novembre 2018

ore 20.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano – Baskonia Vitoria

Venerdì 23 novembre 2018

ore 21.00 Barcelona Lassa – AX Armani Exchange Olimpia Milano

Giovedì 29 novembre 2018

ore 19.15 Zalgiris Kaunas – AX Armani Exchange Olimpia Milano

Giovedì 6 dicembre 2018

ore 20.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano – Herbalife Gran Canaria

Giovedì 13 dicembre 2018

ore 19.45 Fenerbahce Istanbul – AX Armani Exchange Olimpia Milano

Mercoledì 19 dicembre 2018

ore 20.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano – Bayern Monaco

Venerdì 21 dicembre 2018

ore 20.00 Panathinaikos Atene – AX Armani Exchange Olimpia Milano

Giovedì 27 dicembre 2018

ore 20.05 Maccabi Tel Aviv – AX Armani Exchange Olimpia Milano

Giovedì 3 gennaio 2019

ore 20.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano – Buducnost Podgorica

Mercoledì 9 gennaio 2019

ore 20.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano – Barcelona Lassa

Venerdì 11 gennaio 2019

ore 20.30 Bayern Monaco – AX Armani Exchange Olimpia Milano

Venerdì 18 gennaio 2019

ore 21.00 Baskonia Vitoria – AX Armani Exchange Olimpia Milano

Giovedì 24 gennaio 2019

ore 20.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano – Zalgiris Kaunas

Venerdì 1 febbraio 2019

ore 21.00 Herbalife Gran Canaria – AX Armani Exchange Olimpia Milano

Venerdì 8 febbraio 2019

ore 20.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano – Darussafaka Istanbul

Giovedì 21 febbraio 2019

ore 20.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano – Maccabi Tel Aviv

Giovedì 28 febbraio 2019

ore 19.00 Khimki Mosca – AX Armani Exchange Olimpia Milano

Venerdì 8 marzo 2019

ore 19.00 CSKA Mosca – AX Armani Exchange Olimpia Milano

Giovedì 14 marzo

ore 20.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano – Olympiacos

Mercoledì 20 marzo 2019

ore 21.00 Real Madrid – AX Armani Exchange Olimpia Milano

Venerdì 22 marzo 2019

ore 20.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano – Panathinaikos

Giovedì 28 marzo 2019

ore 20.45 AX Armani Exchange Olimpia Milano – Fenerbahce Istanbul

Giovedì 4 aprile 2019

ore 19.30 Anadolu Efes Istanbul – AX Armani Exchange Olimpia Milano













