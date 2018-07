Tour de France 2018 in tv: come seguirlo gratis e in chiaro sulla RAI. Tutti gli appuntamenti. C’è anche Eurosport

Il Tour de France 2018 scatterà sabato 7 luglio e vedrà i big del ciclismo darsi battaglia attraverso 21 tappe per la conquista della maglia gialla. Un evento globale che ogni anno viene seguito da milioni di appassionati in tutto del mondo. Andiamo quindi a scoprire come vedere il Tour de France 2018 in tv.

Sarà possibile seguire tutte le tappe gratis e in chiaro sulla Rai. La tv di stato, come di consueto, offrirà una copertura completa della Grande Boucle con un palinsesto che partirà su RaiSport dalle 13.45 (gli orari possono variare in base alla tappa) con Anteprima Tour. Alle 15.00 ci si sposterà poi Rai 3, dove il racconto della tappa entrerà nel vivo con la diretta delle fasi finali della corsa. Dopo l’arrivo dei corridori, alle 17.15 circa, ci sarà il Processo alla Tappa, con l’analisi dei temi della giornata. Infine alle 23.30 su RaiSport troveremo Tour di Sera con la sintesi della tappa.

Anche Eurosport trasmetterà le immagini del Tour, con la diretta (spesso integrale) di tutte le tappe. il racconto della Grande Boucle verrà poi integrato con approfondimenti e analisi in Tour Extra, oltre che sintesi ed highlight delle tappe nel corso della giornata.

Foto: © ASO/Pauline Ballet