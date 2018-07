Calciomercato LIVE, tutte le trattative di mercoledì 4 luglio in DIRETTA: Cristiano Ronaldo, suggestione Juventus a suon di milioni! Zaza al Milan?

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI MARTEDI’ 3 LUGLIO

Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 4 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente condizionato dal Mondiale in Russia e dalla chiusura anticipata, poco dopo metà agosto rispetto alle scorse stagioni.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di calciomercato (mercoledì 4 luglio): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 08.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

08.53 JUVENTUS – Rassegna stampa totalmente dedicata alla trattativa con Cristiano Ronaldo, è il tema caldo della settimana e probabilmente terrà banco per tutta l’estate. Ognuno parla di cifre diverse, dalla Spagna danno l’affare per fatto ma la situazione sembra essere in alto mare.

08.44 FIORENTINA – Importante mercato in esubero. La Repubblica riporta che Pantaleo Corvino sarebbe al lavoro per piazzare Oliveira, Cristoforo, Eysseric e Saponara.

08.32 LAZIO – Sono iniziate le visite mediche di Silvio Proto, portiere belga classe 1983 proveniente dall’Olympiacos. Il giocatore dovrebbe poi firmare un triennale come riporta tuttomercatoweb.

08.23 MILAN – Tuttomercatoweb parla del possibile arrivo di Simone Zaza dal Valencia e contestualmente dovrà essere trovata una sistemazione giusta a Kalinic. Possibile scambio Falcao-Andrè Silva.

08.12 JUVENTUS – Si parla ormai solo di Cristiano Ronaldo che, come riporta Marca, non sarebbe contento al Real Madrid e considera negativo il trattamento ricevuto dal club e il rapporto con Florentino Perez è molto freddo. Motivi in più per la Juventus…

08.05 JUVENTUS – La trattativa con Cristiano Ronaldo è la notizia di questi giorni. Il sogno dei bianconeri è sempre più vivo, la società sarebbe disposta a trattare a determinate condizioni come riporta la Gazzetta dello Sport: sarebbe in totale un acquisto da 350 milioni di euro con tanti risvolti.

08.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del calciomercato (mercoledì 4 luglio).

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com